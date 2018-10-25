RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1980198119821983

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:42

  TASCOMBANK написав:Условия Банка размещены на официальном сайте подтверждают то, что при 4й пролонгации будет +1,5% (19%).

Договор, распечатанный в отделении, содержит текст
При цьому процентна ставка встановлюється в розмірі, що буде діяти в Банку у перший банківський день нового строку Вкладу.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1508
З нами з: 18.09.13
Подякував: 323 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:51

vollena71 таки да - образец договора есть на сайте . ЖЕСТКОЙ привязки к %% ставках нет. Все на усмотрение КК банка .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2534
З нами з: 23.11.14
Подякував: 565 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:00

  Goodman написав:vollena71 таки да - образец договора есть на сайте . ЖЕСТКОЙ привязки к %% ставках нет. Все на усмотрение КК банка .

Ну так ставка може і підрости, Сергій Леонідович зараз добрий (дружину прогнав, ніхто його не денервує) по доброті своїй душевній видасть вказівку - ставку для імяреків підняти. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25886
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:25

  Goodman написав:vollena71 таки да - образец договора есть на сайте . ЖЕСТКОЙ привязки к %% ставках нет. Все на усмотрение КК банка .

я-то надеялась, что на сайте старый вариант остался, а актуальный другой, но увы
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1508
З нами з: 18.09.13
Подякував: 323 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:05

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:vollena71 таки да - образец договора есть на сайте . ЖЕСТКОЙ привязки к %% ставках нет. Все на усмотрение КК банка .

Ну так ставка може і підрости, Сергій Леонідович зараз добрий (дружину прогнав, ніхто його не денервує) по доброті своїй душевній видасть вказівку - ставку для імяреків підняти. :)

З якою метою? Щоб на 3 місяці окремі стовбокопачі принесли грошей? Якщо веж так буде горіти, то зі, сторони банку, логічніше зробити новий депо з підвищеною ставкою для усіх.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2457
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:26

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  klug написав:Щоб на 3 місяці окремі стовбокопачі принесли грошей?

Всяке може бути...поки що тренд ДепопрОцентвверх.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25886
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1980198119821983
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: casper12, Hack-Stock, lubopytnaya, ramaz, Грйс-мэн, sauvignon, Surz, WachtAmRhein, Кочевник і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.