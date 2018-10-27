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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1981198219831984

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 14:22

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

vollena71 написав:а почему по Вике в субботу за кредитные КБ в смске 1% показало?
Сегодня платил - 3% в смс.
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:58

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

По Б5 правильно показывает 1-2, Вика сегодня обе оплаты в физическом терминале пришло 1%
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:32

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ramaz написав:
  vollena71 написав:а почему по Вике в субботу за кредитные КБ в смске 1% показало?

Тот же вопрос к представителю: оплата Викой кредитными - в смс кешбек 1%
Сегодня 2 оплаты викой, обе - 3% в смс.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:39

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

dr_morgenstern написав:
ramaz написав:
  vollena71 написав:а почему по Вике в субботу за кредитные КБ в смске 1% показало?

Тот же вопрос к представителю: оплата Викой кредитными - в смс кешбек 1%
Сегодня 2 оплаты викой, обе - 3% в смс.
Сегодня все смс по Викенду - 1% кешбек
А по Б5 то есть кешбек в смс, то нет
Faceless
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