Сегодня платил - 3% в смс.vollena71 написав:а почему по Вике в субботу за кредитные КБ в смске 1% показало?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 14:22
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Сегодня платил - 3% в смс.
Додано: Суб 27 жов, 2018 16:58
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
По Б5 правильно показывает 1-2, Вика сегодня обе оплаты в физическом терминале пришло 1%
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Додано: Суб 27 жов, 2018 17:32
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Суб 27 жов, 2018 17:39
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Сегодня все смс по Викенду - 1% кешбек
А по Б5 то есть кешбек в смс, то нет
Додано: Суб 27 жов, 2018 18:16
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
ТАСька ще ніколи не була так близька до провалу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 27 жов, 2018 18:34
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Сегодня все смс по Викенду - 1% кешбек
А по Б5 то есть кешбек в смс, то нет[/quote]Хз
Додано: Суб 27 жов, 2018 18:41
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Сегодня все смс по Викенду - 1% кешбек
А по Б5 то есть кешбек в смс, то нет[/quote]Хз[/quote]
Додано: Суб 27 жов, 2018 18:46
У мене теж по WC 1% кешбеку сьогодні. По Б5 вчора не показували кешбеку.
Додано: Суб 27 жов, 2018 19:09
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Чую, с норм процентом в смс я явно в меньшинстве
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