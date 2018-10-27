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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 14:22
vollena71 написав:а почему по Вике в субботу за кредитные КБ в смске 1% показало?
Сегодня платил - 3% в смс.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 16:58
По Б5 правильно показывает 1-2, Вика сегодня обе оплаты в физическом терминале пришло 1%
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Додано: Суб 27 жов, 2018 17:32
ramaz написав: vollena71 написав:
а почему по Вике в субботу за кредитные КБ в смске 1% показало?
Тот же вопрос к представителю: оплата Викой кредитными - в смс кешбек 1%
Сегодня 2 оплаты викой, обе - 3% в смс.
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dr_morgenstern
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Додано: Суб 27 жов, 2018 17:39
dr_morgenstern написав: ramaz написав: vollena71 написав:
а почему по Вике в субботу за кредитные КБ в смске 1% показало?
Тот же вопрос к представителю: оплата Викой кредитными - в смс кешбек 1%
Сегодня 2 оплаты викой, обе - 3% в смс.
Сегодня все смс по Викенду - 1% кешбек
А по Б5 то есть кешбек в смс, то нет
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Faceless
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Додано: Суб 27 жов, 2018 18:16
Faceless написав:
Сегодня все смс по Викенду - 1% кешбек
ТАСька ще ніколи не була так близька до провалу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 18:34
Faceless написав: dr_morgenstern написав:
ramaz написав:[quote="4483485:vollena71"]а почему по Вике в субботу за кредитные КБ в смске 1% показало?
Тот же вопрос к представителю: оплата Викой кредитными - в смс кешбек 1%
Сегодня 2 оплаты викой, обе - 3% в смс.
Сегодня все смс по Викенду - 1% кешбек
А по Б5 то есть кешбек в смс, то нет[/quote]Хз
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dr_morgenstern
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Додано: Суб 27 жов, 2018 18:41
dr_morgenstern написав: Faceless написав:
dr_morgenstern написав:[quote="ramaz"][quote="4483485:vollena71"]а почему по Вике в субботу за кредитные КБ в смске 1% показало?
Тот же вопрос к представителю: оплата Викой кредитными - в смс кешбек 1%
Сегодня 2 оплаты викой, обе - 3% в смс.
Сегодня все смс по Викенду - 1% кешбек
А по Б5 то есть кешбек в смс, то нет[/quote]Хз
[/quote]
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Faceless
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Додано: Суб 27 жов, 2018 18:46
У мене теж по WC 1% кешбеку сьогодні. По Б5 вчора не показували кешбеку.
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Viteos
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Додано: Суб 27 жов, 2018 19:09
Viteos написав:У мене теж по WC 1% кешбеку сьогодні. По Б5 вчора не показували кешбеку.
Чую, с норм процентом в смс я явно в меньшинстве
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dr_morgenstern
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Додано: Суб 27 жов, 2018 21:52
Попахивает кидаловом. Тоже 1%.
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mihasik
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