Не думаю что это некорректное начисление кешбека - он то начисляется позже, после проводки. Это на процессинге накосячили с расчетом для отображения в смсmihasik написав:Попахивает кидаловом. Тоже 1%.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 22:06
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Не думаю что это некорректное начисление кешбека - он то начисляется позже, после проводки. Это на процессинге накосячили с расчетом для отображения в смс
Додано: Нед 28 жов, 2018 09:33
Хорошо,если так. До этого они,вообще,его не показывали в смс. Может в начисленни тоже были ошибки, я не проверял.
Додано: Нед 28 жов, 2018 12:05
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