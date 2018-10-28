Не думаю что это некорректное начисление кешбека - он то начисляется позже, после проводки. Это на процессинге накосячили с расчетом для отображения в смсmihasik написав:Попахивает кидаловом. Тоже 1%.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 22:06
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Не думаю что это некорректное начисление кешбека - он то начисляется позже, после проводки. Это на процессинге накосячили с расчетом для отображения в смс
Додано: Нед 28 жов, 2018 09:33
Хорошо,если так. До этого они,вообще,его не показывали в смс. Может в начисленни тоже были ошибки, я не проверял.
Додано: Нед 28 жов, 2018 12:05
Додано: Пон 29 жов, 2018 10:02
А у всех тас2ю работает?
Пробую заплатить за Волю
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 29 жов, 2018 10:04
з в5...тут правильно платити?
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