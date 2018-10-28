Комса, с первыми 100 годами!
В далеком "оруэлловском" 1984 году Тигипко стал директором по учебно-воспитательной работе Днепропетровского механико-металлургического техникума. Дальше - ошеломительная карьера.
С 1986 года он уже заведует отделом пропаганды и агитации Днепропетровского обкома комсомола - именно его на этой должности сменяет Турчинов. А сам Тигипко становится первым секретарем Днепропетровского обкома ЛКСМУ.
В комсомоле он был известен как противник создания "демократического крыла". Но это не мешает Сергею Тигипко довольно быстро влиться в новую реальность - уже в 1991-м бывший комсомольский вожак внезапно становится зампредседателя правления банка "Днiпро". А затем - и "Приватбанка".
За здоровье Тигипыча!