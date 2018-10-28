В далеком "оруэлловском" 1984 году Тигипко стал директором по учебно-воспитательной работе Днепропетровского механико-металлургического техникума. Дальше - ошеломительная карьера.
С 1986 года он уже заведует отделом пропаганды и агитации Днепропетровского обкома комсомола - именно его на этой должности сменяет Турчинов. А сам Тигипко становится первым секретарем Днепропетровского обкома ЛКСМУ.
В комсомоле он был известен как противник создания "демократического крыла". Но это не мешает Сергею Тигипко довольно быстро влиться в новую реальность - уже в 1991-м бывший комсомольский вожак внезапно становится зампредседателя правления банка "Днiпро". А затем - и "Приватбанка".
За здоровье Тигипыча!
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
В далеком "оруэлловском" 1984 году Тигипко стал директором по учебно-воспитательной работе Днепропетровского механико-металлургического техникума. Дальше - ошеломительная карьера.
С 1986 года он уже заведует отделом пропаганды и агитации Днепропетровского обкома комсомола - именно его на этой должности сменяет Турчинов. А сам Тигипко становится первым секретарем Днепропетровского обкома ЛКСМУ.
В комсомоле он был известен как противник создания "демократического крыла". Но это не мешает Сергею Тигипко довольно быстро влиться в новую реальность - уже в 1991-м бывший комсомольский вожак внезапно становится зампредседателя правления банка "Днiпро". А затем - и "Приватбанка".
За здоровье Тигипыча!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
В далеком "оруэлловском" 1984 году Тигипко стал директором по учебно-воспитательной работе Днепропетровского механико-металлургического техникума. Дальше - ошеломительная карьера.
С 1986 года он уже заведует отделом пропаганды и агитации Днепропетровского обкома комсомола - именно его на этой должности сменяет Турчинов. А сам Тигипко становится первым секретарем Днепропетровского обкома ЛКСМУ.
В комсомоле он был известен как противник создания "демократического крыла". Но это не мешает Сергею Тигипко довольно быстро влиться в новую реальность - уже в 1991-м бывший комсомольский вожак внезапно становится зампредседателя правления банка "Днiпро". А затем - и "Приватбанка".
За здоровье Тигипыча!
Кого ще можна повязати в БС з керівною і спрямовуючою та комсою? І за їх здоровя можна тяпнуть?
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