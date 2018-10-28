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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1984198519861987>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:59

На повестке дня.

Комса, с первыми 100 годами!

В далеком "оруэлловском" 1984 году Тигипко стал директором по учебно-воспитательной работе Днепропетровского механико-металлургического техникума. Дальше - ошеломительная карьера.

С 1986 года он уже заведует отделом пропаганды и агитации Днепропетровского обкома комсомола - именно его на этой должности сменяет Турчинов. А сам Тигипко становится первым секретарем Днепропетровского обкома ЛКСМУ.

В комсомоле он был известен как противник создания "демократического крыла". Но это не мешает Сергею Тигипко довольно быстро влиться в новую реальность - уже в 1991-м бывший комсомольский вожак внезапно становится зампредседателя правления банка "Днiпро". А затем - и "Приватбанка".

За здоровье Тигипыча! :!:
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 12:12

  Goodman написав:Комса, с первыми 100 годами!

В далеком "оруэлловском" 1984 году Тигипко стал директором по учебно-воспитательной работе Днепропетровского механико-металлургического техникума. Дальше - ошеломительная карьера.

С 1986 года он уже заведует отделом пропаганды и агитации Днепропетровского обкома комсомола - именно его на этой должности сменяет Турчинов. А сам Тигипко становится первым секретарем Днепропетровского обкома ЛКСМУ.

В комсомоле он был известен как противник создания "демократического крыла". Но это не мешает Сергею Тигипко довольно быстро влиться в новую реальность - уже в 1991-м бывший комсомольский вожак внезапно становится зампредседателя правления банка "Днiпро". А затем - и "Приватбанка".

За здоровье Тигипыча! :!:

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 12:42

  Goodman написав:Комса, с первыми 100 годами!

В далеком "оруэлловском" 1984 году Тигипко стал директором по учебно-воспитательной работе Днепропетровского механико-металлургического техникума. Дальше - ошеломительная карьера.

С 1986 года он уже заведует отделом пропаганды и агитации Днепропетровского обкома комсомола - именно его на этой должности сменяет Турчинов. А сам Тигипко становится первым секретарем Днепропетровского обкома ЛКСМУ.

В комсомоле он был известен как противник создания "демократического крыла". Но это не мешает Сергею Тигипко довольно быстро влиться в новую реальность - уже в 1991-м бывший комсомольский вожак внезапно становится зампредседателя правления банка "Днiпро". А затем - и "Приватбанка".

За здоровье Тигипыча! :!:

Кого ще можна повязати в БС з керівною і спрямовуючою та комсою?
І за їх здоровя можна тяпнуть? :)
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:43

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Кто-нибудь пробовал уже, как работает эта акция по коммуналке?
https://tascombank.ua/content/view/1539 ... g,russian/
Кешбек насчитывают сразу после проводки, как обычно или в конце месяца?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:44

  Andrew75 написав:Кто-нибудь пробовал уже, как работает эта акция по коммуналке?
https://tascombank.ua/content/view/1539 ... g,russian/
Кешбек насчитывают сразу после проводки, как обычно или в конце месяца?

Литаит
КБ насчитываю в конце сл. дня после проводки, проводка обычно на 2й день после операции
Ну и сам КБ списывают с бонусного после 17:00 в день заказа
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:46

clientage
Спасибо.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:38

  clientage написав:Не будет

А что при открытии депо с Б5 в tas2u есть комиссия? где можно посмотреть?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:43

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Такс. Подкатить к таське через рефинанс не вышло.
Какие еще есть действенные способы?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:54

  Кассандра написав:
  clientage написав:Не будет

А что при открытии депо с Б5 в tas2u есть комиссия? где можно посмотреть?

С кредитки "за свои" снятие/перевод идет с комисс типа 1.5%+, за кредитные под 4%
В тарифах есть :)
И учтите, шо в ТАС2Ю само размещение с любой карты (своя/чужая) считается как р2р-перевод!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:08

  clientage написав:
  Кассандра написав:
  clientage написав:Не будет

А что при открытии депо с Б5 в tas2u есть комиссия? где можно посмотреть?

С кредитки "за свои" снятие/перевод идет с комисс типа 1.5%+, за кредитные под 4%
В тарифах есть :)
И учтите, шо в ТАС2Ю само размещение с любой карты (своя/чужая) считается как р2р-перевод!

Понятно. А в тарифах к Б5 пишут: п.п. 4.1.1.4. Переказ на депозитні рахунки (поповнення/розміщення вкладу) - Входить у вартість Пакету послуг.
Хотела тасе 100к занести, но да видно не судьба. Пущай шарику хуже будет :mrgreen:
Кассандра
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