через систему ТАС24 (Інтернет-банкінг): - так и есть, но ставка меньше
а ТАС2Ю другое дело
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 17:26
через систему ТАС24 (Інтернет-банкінг): - так и есть, но ставка меньше
а ТАС2Ю другое дело
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Додано: Пон 29 жов, 2018 17:50
vollena71 согласна с вами, но вот только разница между шариком и тасей всего 0,75 п.п., а сами монетки не мороженные, а всегда готовые к употреблению, что в условиях надвигающихся холодов и непредсказуемости нбу относительно учётной ставки, очень удобно
Додано: Пон 29 жов, 2018 18:47
А что хотели Вику или Б5?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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