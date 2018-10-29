через систему ТАС24 (Інтернет-банкінг): - так и есть, но ставка меньше
а ТАС2Ю другое дело
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 17:26
через систему ТАС24 (Інтернет-банкінг): - так и есть, но ставка меньше
а ТАС2Ю другое дело
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Додано: Пон 29 жов, 2018 17:50
vollena71 согласна с вами, но вот только разница между шариком и тасей всего 0,75 п.п., а сами монетки не мороженные, а всегда готовые к употреблению, что в условиях надвигающихся холодов и непредсказуемости нбу относительно учётной ставки, очень удобно
Додано: Пон 29 жов, 2018 18:47
А что хотели Вику или Б5?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 29 жов, 2018 20:48
я просто сказал менеджеру что хочу перекредитоваться.
что у меня есть кредитка аллы и а из продуктов таси вика.
от сижу чешу репу теперь после вашего вопроса - менеджер подала заявку на Б5 или увеличение кред лимита по вике.
кстати менеджер предлагала после звонка с отказом какую то готівочку.
Додано: Пон 29 жов, 2018 20:57
А выписку, заверенную в отд-и, за 3 мес по кредитке от Аллы вы принесли?
Похоже это был холостой выстрел, причем в воздух -- ток менагера напугали
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 29 жов, 2018 21:07
clientage
за пол года! притаскал. на гарячке так сказали что скорингу нужно видеть шесть пополнений карты.
Додано: Пон 29 жов, 2018 21:09
Дасс, скоринг такооой скоринг у Таськи
... делайте хоть что-нибудь!
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