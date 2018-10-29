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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1984198519861987

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:26

  Кассандра написав:Понятно. А в тарифах к Б5 пишут: п.п. 4.1.1.4. Переказ на депозитні рахунки (поповнення/розміщення вкладу) - Входить у вартість Пакету послуг.
Хотела тасе 100к занести, но да видно не судьба. Пущай шарику хуже будет :mrgreen:

через систему ТАС24 (Інтернет-банкінг): - так и есть, но ставка меньше
а ТАС2Ю другое дело
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:50

vollena71 согласна с вами, но вот только разница между шариком и тасей всего 0,75 п.п., а сами монетки не мороженные, а всегда готовые к употреблению, что в условиях надвигающихся холодов и непредсказуемости нбу относительно учётной ставки, очень удобно :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:47

  mephala написав:Такс. Подкатить к таське через рефинанс не вышло.
Какие еще есть действенные способы?

А что хотели Вику или Б5?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:48

  Фантом написав:
  mephala написав:Такс. Подкатить к таське через рефинанс не вышло.
Какие еще есть действенные способы?

А что хотели Вику или Б5?

я просто сказал менеджеру что хочу перекредитоваться.
что у меня есть кредитка аллы и а из продуктов таси вика.
от сижу чешу репу теперь после вашего вопроса - менеджер подала заявку на Б5 или увеличение кред лимита по вике. :lol:
кстати менеджер предлагала после звонка с отказом какую то готівочку.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:57

  mephala написав:
  Фантом написав:
  mephala написав:Такс. Подкатить к таське через рефинанс не вышло.
Какие еще есть действенные способы?

А что хотели Вику или Б5?

я просто сказал менеджеру что хочу перекредитоваться.
что у меня есть кредитка аллы и а из продуктов таси вика.
от сижу чешу репу теперь после вашего вопроса - менеджер подала заявку на Б5 или увеличение кред лимита по вике. :lol:
кстати менеджер предлагала после звонка с отказом какую то готівочку.

А выписку, заверенную в отд-и, за 3 мес по кредитке от Аллы вы принесли?
Похоже это был холостой выстрел, причем в воздух -- ток менагера напугали :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:07

clientage
за пол года! притаскал. на гарячке так сказали что скорингу нужно видеть шесть пополнений карты.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:09

  mephala написав:clientage
за пол года! притаскал. на гарячке так сказали что скорингу нужно видеть шесть пополнений карты.

Дасс, скоринг такооой скоринг у Таськи :cry:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1984198519861987
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