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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 22:32
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Напомните, пожалуйста, если выводить бонусы на "плативку" будет ли комиссия за зачисление на "плативку"?
Додано: Пон 29 жов, 2018 22:50
Додано: Пон 29 жов, 2018 23:00
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Тас2ю опять в ауте.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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