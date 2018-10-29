RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1985198619871988

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 22:32

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Напомните, пожалуйста, если выводить бонусы на "плативку" будет ли комиссия за зачисление на "плативку"?
акет
 
Повідомлень: 58
З нами з: 12.11.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 22:50

  акет написав:Напомните, пожалуйста, если выводить бонусы на "плативку" будет ли комиссия за зачисление на "плативку"?


Без комиссии.
Kevin
 
Повідомлень: 66
З нами з: 24.09.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 23:00

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Тас2ю опять в ауте.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1273
З нами з: 18.05.16
Подякував: 175 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1985198619871988
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, makor06 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5541)
29.10.2018 23:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.