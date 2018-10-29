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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 22:32
Напомните, пожалуйста, если выводить бонусы на "плативку" будет ли комиссия за зачисление на "плативку"?
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акет
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Додано: Пон 29 жов, 2018 22:50
акет написав:
Напомните, пожалуйста, если выводить бонусы на "плативку" будет ли комиссия за зачисление на "плативку"?
Без комиссии.
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Kevin
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Додано: Пон 29 жов, 2018 23:00
Тас2ю опять в ауте.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 30 жов, 2018 08:21
повысили лимит с 1к до 3к вчера по Б5, прошло 3 месяца с открытия карты
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HackStock
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Додано: Вів 30 жов, 2018 08:36
HackStock написав:повысили лимит с 1к до 3к вчера по Б5, прошло 3 месяца с открытия карты
Повысили сами или Вы подавали заявку
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gkost05
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Додано: Вів 30 жов, 2018 09:47
акет написав:
Напомните, пожалуйста, если выводить бонусы на "плативку" будет ли комиссия за зачисление на "плативку"?
Выплата бонусов на "Плативку" пройдет без комиссии.
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TASCOMBANK
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Додано: Вів 30 жов, 2018 09:58
gkost05 написав:
HackStock написав:повысили лимит с 1к до 3к вчера по Б5, прошло 3 месяца с открытия карты
Повысили сами или Вы подавали заявку
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сами, 1к лимит гасился 5-10 раз за месяц, т.е. оборот был 5-10к по карте
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Hack-Stock
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Додано: Вів 30 жов, 2018 10:02
gkost05 написав:
При открытии депозита в TAS2U с "Плативки" будет ли снята дополнительная комиссия как с Б5 или нет??????
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Комиссия не предусмотрена в данном случае.
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TASCOMBANK
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Додано: Вів 30 жов, 2018 10:04
VetalUA написав:
Забытый пин тут восстановить нельзя? Только перевыпуск карты?
Уважаемый VetalUA,
в Банке есть услуга перевыпуска ПИН-кода. Стоимость согласно тарифов по Пакету услуг.
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TASCOMBANK
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