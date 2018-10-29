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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1986198719881989>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 22:32

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Напомните, пожалуйста, если выводить бонусы на "плативку" будет ли комиссия за зачисление на "плативку"?
акет
 
Повідомлень: 58
З нами з: 12.11.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 22:50

  акет написав:Напомните, пожалуйста, если выводить бонусы на "плативку" будет ли комиссия за зачисление на "плативку"?


Без комиссии.
Kevin
 
Повідомлень: 66
З нами з: 24.09.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 23:00

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Тас2ю опять в ауте.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлень: 1273
З нами з: 18.05.16
Подякував: 175 раз.
Подякували: 149 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 08:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

повысили лимит с 1к до 3к вчера по Б5, прошло 3 месяца с открытия карты
HackStock
 
Повідомлень: 100
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 08:36

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

HackStock написав:повысили лимит с 1к до 3к вчера по Б5, прошло 3 месяца с открытия карты
Повысили сами или Вы подавали заявку

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gkost05
 
Повідомлень: 37
З нами з: 03.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:47

  акет написав:Напомните, пожалуйста, если выводить бонусы на "плативку" будет ли комиссия за зачисление на "плативку"?

Выплата бонусов на "Плативку" пройдет без комиссии.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2554
З нами з: 17.07.15
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Подякували: 157 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:58

  gkost05 написав:
HackStock написав:повысили лимит с 1к до 3к вчера по Б5, прошло 3 месяца с открытия карты
Повысили сами или Вы подавали заявку

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сами, 1к лимит гасился 5-10 раз за месяц, т.е. оборот был 5-10к по карте
Hack-Stock
 
Повідомлень: 48
З нами з: 26.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:01

  Кочевник написав:Поповнення мобільного через ТАС2Ю з Б5 без комісії?

Так, без комісії :wink:
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2554
З нами з: 17.07.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 157 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:02

  gkost05 написав:При открытии депозита в TAS2U с "Плативки" будет ли снята дополнительная комиссия как с Б5 или нет??????

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Комиссия не предусмотрена в данном случае.
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Повідомлень: 2554
З нами з: 17.07.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 157 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:04

  VetalUA написав:Забытый пин тут восстановить нельзя? Только перевыпуск карты?

Уважаемый VetalUA,
в Банке есть услуга перевыпуска ПИН-кода. Стоимость согласно тарифов по Пакету услуг.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2554
З нами з: 17.07.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 157 раз.
 
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