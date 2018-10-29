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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 жов, 2018 10:07
Додано: Вів 30 жов, 2018 10:57
TASCOMBANK
Вопрос к представителю. у меня есть действующий депозит от VS. Он мне сейчас высвечивается в ТАС24. Проценты падают на текущий VSa. Одно время этот текущий счет высвечивался в ТАС 24, сейчас исчез. В отделении теперь уже ТАСа, говорят что у них уже нет технической возможности управлять этим депозитом. Проценты они в ручном режиме платежкой переводят на Плативку.
Как сделать чтобы проценты попадали на карту автоматически?
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