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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1986198719881989

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:07

  ramaz написав:
  vollena71 написав:а почему по Вике в субботу за кредитные КБ в смске 1% показало?

Тот же вопрос к представителю: оплата Викой кредитными - в смс кешбек 1%

Уважаемые форумчане,
поводов для беспокойства нет. Решением вопроса занимаемся.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:57

TASCOMBANK
Вопрос к представителю. у меня есть действующий депозит от VS. Он мне сейчас высвечивается в ТАС24. Проценты падают на текущий VSa. Одно время этот текущий счет высвечивался в ТАС 24, сейчас исчез. В отделении теперь уже ТАСа, говорят что у них уже нет технической возможности управлять этим депозитом. Проценты они в ручном режиме платежкой переводят на Плативку.
Как сделать чтобы проценты попадали на карту автоматически?
pavyak
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