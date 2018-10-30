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Додано: Вів 30 жов, 2018 10:07
Додано: Вів 30 жов, 2018 10:57
TASCOMBANK
Вопрос к представителю. у меня есть действующий депозит от VS. Он мне сейчас высвечивается в ТАС24. Проценты падают на текущий VSa. Одно время этот текущий счет высвечивался в ТАС 24, сейчас исчез. В отделении теперь уже ТАСа, говорят что у них уже нет технической возможности управлять этим депозитом. Проценты они в ручном режиме платежкой переводят на Плативку.
Как сделать чтобы проценты попадали на карту автоматически?
Додано: Сер 31 жов, 2018 00:18
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 31 жов, 2018 08:31
А как подвязать чужую карту к Тас2Ю? При попытки "привязать карту" в ТАС2Ю приходит смс мне на телефон. После ввода смс система моментально выкидывает с интернет банкинга и когда я снова захожу в тас2ю - карты подвязанной никакой нет.
UPD: Разобрался. Эти проблемы в веб-версии тас2ю, в мобильном иб нормально привязалась.
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