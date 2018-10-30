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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1986198719881989

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:07

  ramaz написав:
  vollena71 написав:а почему по Вике в субботу за кредитные КБ в смске 1% показало?

Тот же вопрос к представителю: оплата Викой кредитными - в смс кешбек 1%

Уважаемые форумчане,
поводов для беспокойства нет. Решением вопроса занимаемся.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:57

TASCOMBANK
Вопрос к представителю. у меня есть действующий депозит от VS. Он мне сейчас высвечивается в ТАС24. Проценты падают на текущий VSa. Одно время этот текущий счет высвечивался в ТАС 24, сейчас исчез. В отделении теперь уже ТАСа, говорят что у них уже нет технической возможности управлять этим депозитом. Проценты они в ручном режиме платежкой переводят на Плативку.
Как сделать чтобы проценты попадали на карту автоматически?
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 00:18

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ТАС, MR. Petrenko виглядає дещо нестандартно, вам не здається?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 08:31

А как подвязать чужую карту к Тас2Ю? При попытки "привязать карту" в ТАС2Ю приходит смс мне на телефон. После ввода смс система моментально выкидывает с интернет банкинга и когда я снова захожу в тас2ю - карты подвязанной никакой нет.
UPD: Разобрался. Эти проблемы в веб-версии тас2ю, в мобильном иб нормально привязалась.
Zonenor
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:45

В веб-версии тас2ю создал несколько шаблонов.
Не вижу их в мобильном тас2ю. Не вижу даже кнопки Шаблоны.
Они там есть ?
Если да - то они общие для обоих версий, или у каждой версии свои шаблоны ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:09

  mustbe написав:В веб-версии тас2ю создал несколько шаблонов.
Не вижу их в мобильном тас2ю. Не вижу даже кнопки Шаблоны.
Они там есть ?
Если да - то они общие для обоих версий, или у каждой версии свои шаблоны ?

созданные в моб версии видны в веб
в моб Платежи -> + (новый платеж) -> ПЕРЕВОД НА КАРТУ
ОПЛАТА УСЛУГ
ОПЛАТА ПО ШАБЛОНУ
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:12

  mustbe написав:В веб-версии тас2ю создал несколько шаблонов.
Не вижу их в мобильном тас2ю. Не вижу даже кнопки Шаблоны.
Они там есть ?
Если да - то они общие для обоих версий, или у каждой версии свои шаблоны ?

в ТАС2Ю жмакайте Платежи, затем красный кружок с + :)
Я сам тоже сразу не нашел, спасибо guntherhouse777 :)

ПС. Кстати, было бы здорово, если по щелчку на операции в хистори мона было "повторно ее выполнить"
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:00

  mustbe написав:В веб-версии тас2ю создал несколько шаблонов.
Не вижу их в мобильном тас2ю. Не вижу даже кнопки Шаблоны.
Они там есть ?
Если да - то они общие для обоих версий, или у каждой версии свои шаблоны ?

Проще по новой сделать платёж - меньше кнопок нажимать
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:05

Оплата через приложение НП с вики

КБ по данным операциям не начисляется, даже если платиш за услуги Новой Почты.
МСС операции 8999
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:36

  curiousobro написав:КБ по данным операциям не начисляется, даже если платиш за услуги Новой Почты.
МСС операции 8999

12.Бонуси не нараховуються Організатором за:
  • операціями по зняттю готівкових коштів в банкоматах або касі Організатора та
    інших банків, у тому числі у всіх точках, що зареєстровані з кодом MCC, що
    починається на цифру 6;
  • операціями по переказу коштів, придбанню електронних грошей (квазігрошей),
    в тому числі, які здійсненні в точках продажу, що зареєстровані з
    кодом MCC 8999 та 4829;
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sauvignon
 
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