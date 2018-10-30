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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1987198819891990

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:53

  sauvignon написав:
  curiousobro написав:КБ по данным операциям не начисляется, даже если платиш за услуги Новой Почты.
МСС операции 8999

12.Бонуси не нараховуються Організатором за:
  • операціями по зняттю готівкових коштів в банкоматах або касі Організатора та
    інших банків, у тому числі у всіх точках, що зареєстровані з кодом MCC, що
    починається на цифру 6;
  • операціями по переказу коштів, придбанню електронних грошей (квазігрошей),
    в тому числі, які здійсненні в точках продажу, що зареєстровані з
    кодом MCC 8999 та 4829;
Источник

Та я ж без претензий :)

Просто забыл попробовать проплатить Аллой через новую поделку НП совместно с ТАС, чтобы узнать МСС. Раньше шло через портмоне и было ок.

Буду платить Аллой в отделении, раз оплата доставки через приложение считается с МСС 8999
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:23

  curiousobro написав:Буду платить Аллой в отделении, раз оплата доставки через приложение считается с МСС 8999
Там уже нет кошерных терминалов Привата, только Ощад. Будет перевод.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:26

  MASolomko написав:
  curiousobro написав:Буду платить Аллой в отделении, раз оплата доставки через приложение считается с МСС 8999
Там уже нет кошерных терминалов Привата, только Ощад. Будет перевод.

Только наложенный платёж, доставка в ощадовских терминалах такая же покупка, как и в приватовских.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:29

  Фантом написав:...доставка в ощадовских терминалах такая же покупка, как и в приватовских.
При оплате доставки через сайт их тоже пройдет покупкой.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:55

MASolomko
Кое-где остались ещё, наверное в единичных экземплярах - на выходных как раз платил наложку (правда мелкую) на приматовском :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:08

  MASolomko написав:
  Фантом написав:...доставка в ощадовских терминалах такая же покупка, как и в приватовских.
При оплате доставки через сайт их тоже пройдет покупкой.

А оплата наложенного платежа через сайт или приложение как пройдет?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:09

Олег1964
Уже писали - перевод.
Vorlon
 
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