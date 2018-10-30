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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Сер 31 жов, 2018 16:53
sauvignon написав: curiousobro написав:
КБ по данным операциям не начисляется, даже если платиш за услуги Новой Почты.
МСС операции 8999
12.Бонуси не нараховуються Організатором за:
Источник
- операціями по зняттю готівкових коштів в банкоматах або касі Організатора та
інших банків, у тому числі у всіх точках, що зареєстровані з кодом MCC, що
починається на цифру 6;
- операціями по переказу коштів, придбанню електронних грошей (квазігрошей),
в тому числі, які здійсненні в точках продажу, що зареєстровані з
кодом MCC 8999 та 4829;
Та я ж без претензий
Просто забыл попробовать проплатить Аллой через новую поделку НП совместно с ТАС, чтобы узнать МСС. Раньше шло через портмоне и было ок.
Буду платить Аллой в отделении, раз оплата доставки через приложение считается с МСС 8999
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curiousobro
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1
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:23
curiousobro написав:
Буду платить Аллой в отделении, раз оплата доставки через приложение считается с МСС 8999
Там уже нет кошерных терминалов Привата, только Ощад. Будет перевод.
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MASolomko
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:26
MASolomko написав: curiousobro написав:
Буду платить Аллой в отделении, раз оплата доставки через приложение считается с МСС 8999
Там уже нет кошерных терминалов Привата, только Ощад. Будет перевод.
Только наложенный платёж, доставка в ощадовских терминалах такая же покупка, как и в приватовских.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:29
Фантом написав:
...доставка в ощадовских терминалах такая же покупка, как и в приватовских.
При оплате доставки через сайт их тоже пройдет покупкой.
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MASolomko
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:55
MASolomko
Кое-где остались ещё, наверное в единичных экземплярах - на выходных как раз платил наложку (правда мелкую) на приматовском
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Vorlon
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Додано: Сер 31 жов, 2018 18:08
MASolomko написав: Фантом написав:
...доставка в ощадовских терминалах такая же покупка, как и в приватовских.
При оплате доставки через сайт их тоже пройдет покупкой.
А оплата наложенного платежа через сайт или приложение как пройдет?
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Олег1964
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Додано: Сер 31 жов, 2018 18:09
Олег1964
Уже писали - перевод.
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Vorlon
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