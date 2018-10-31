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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1988198919901991

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:54

  Карамболь написав:Господа, а в TAS2U может открывать депо не клиент Таси?

Ну сами подумайте - каким образом?
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:09

  Stringer написав:
  Карамболь написав:Господа, а в TAS2U может открывать депо не клиент Таси?

Ну сами подумайте - каким образом?

А для неклиентов Таси, кажись, даже менюшка с депо неактивна!
Возврат тела депо возможен тока на карту Таси,
а размещение -- с карты любого банка.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:37

Думал ещё и на сына зарегить это 2U... но видно всё-таки не стоит... :roll:
Карамболь
 
Повідомлень: 432
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:43

Карамболь
Пока что за перевод с карты на карту приложение не берёт денег.
Amid
 
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Подякували: 125 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:13

Amid это я знаю... в моём тас2ю все карта подвязаны и этого достаточно... хотелось депо, лишний фонд знаете ли - он далеко не лишний... :wink:
Карамболь
 
Повідомлень: 432
З нами з: 12.12.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:31

Карамболь
Ну, відправте сина у відділення по Ощадний і Платівку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2495
З нами з: 18.08.14
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  #<1 ... 1988198919901991
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