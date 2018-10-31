Ну сами подумайте - каким образом?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:54
Додано: Сер 31 жов, 2018 20:09
А для неклиентов Таси, кажись, даже менюшка с депо неактивна!
Возврат тела депо возможен тока на карту Таси,
а размещение -- с карты любого банка.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 31 жов, 2018 20:43
Карамболь
Пока что за перевод с карты на карту приложение не берёт денег.
Додано: Сер 31 жов, 2018 21:13
Amid это я знаю... в моём тас2ю все карта подвязаны и этого достаточно... хотелось депо, лишний фонд знаете ли - он далеко не лишний...
Додано: Сер 31 жов, 2018 21:31
Карамболь
Ну, відправте сина у відділення по Ощадний і Платівку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
|