Ну сами подумайте - каким образом?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:54
Додано: Сер 31 жов, 2018 20:09
А для неклиентов Таси, кажись, даже менюшка с депо неактивна!
Возврат тела депо возможен тока на карту Таси,
а размещение -- с карты любого банка.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 31 жов, 2018 20:43
Карамболь
Пока что за перевод с карты на карту приложение не берёт денег.
Додано: Сер 31 жов, 2018 21:13
Amid это я знаю... в моём тас2ю все карта подвязаны и этого достаточно... хотелось депо, лишний фонд знаете ли - он далеко не лишний...
Додано: Сер 31 жов, 2018 21:31
Карамболь
Ну, відправте сина у відділення по Ощадний і Платівку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 31 жов, 2018 22:26
klug не, не хочу - он у меня ботаник, весь в учёбе... и банковского дела совсем не понимает...
Додано: Сер 31 жов, 2018 23:26
Ви занадто його опікаєте - потрібно поступово готувати дитину до дорослого життя, бо буде до 40-ка з вами жити. Тут і накосячити особливо немає де - це ж не кредитні продукти, лише СМС по платівці варто відключити, але можна і потім по телефону. Нехай тренується.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 31 жов, 2018 23:38
Обычного текущего хватит для старта.
Пусть безнал осваивает, нал при отлично работающем сеп нбу - и на не на.
Будущее - в безнале. Реквизиты, счета, кредит с дебитом - эти основы должен знать каждый, а ботаник тем более
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:02
Задача була відкрити депо через ТАС2Ю - поточний для цього не підійде, на скільки я знаю. Та сама історія зі зняттям. Вважаю, що запропонував мінімально можливий комплект для подальшого віддаленого входу і виходу під керівництвом досвідченого батька.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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