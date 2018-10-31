Там что смс платные?
Открывал депо 2 мес назад. Дали плативку. Никаких смс еще не приходило. Нужно отключать?
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Додано: Чет 01 лис, 2018 08:59
Додано: Чет 01 лис, 2018 09:21
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Застолбил прогрессивный через 2ю
Для выплаты предлагает выбор из имеющихся Б5 и Вики.. если все пойдет по плану и накидаю на него под фонд, то как потом снимать-то?
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Додано: Чет 01 лис, 2018 09:22
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
На Вику, с нее на Ощадник, обычная цепочка
Додано: Чет 01 лис, 2018 09:29
Уважаемый mihasik,
согласно тарифам по Пакету услуг "Плативка" плата за смс-информирование составляет 10 грн./месяц.
Смс подключаются автоматически после списания платы.
Для отключения смс Вы можете обратиться в Контакт-центр Банка.
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