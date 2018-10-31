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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1989199019911992

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 08:59

  klug написав: лише СМС по платівці варто відключити, але можна і потім по телефону.

Там что смс платные?
Открывал депо 2 мес назад. Дали плативку. Никаких смс еще не приходило. Нужно отключать?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 09:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Застолбил прогрессивный через 2ю
Для выплаты предлагает выбор из имеющихся Б5 и Вики.. если все пойдет по плану и накидаю на него под фонд, то как потом снимать-то?
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 09:22

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Alex_ki написав:Застолбил прогрессивный через 2ю
Для выплаты предлагает выбор из имеющихся Б5 и Вики.. если все пойдет по плану и накидаю на него под фонд, то как потом снимать-то?
На Вику, с нее на Ощадник, обычная цепочка
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 09:29

  mihasik написав:
  klug написав: лише СМС по платівці варто відключити, але можна і потім по телефону.

Там что смс платные?
Открывал депо 2 мес назад. Дали плативку. Никаких смс еще не приходило. Нужно отключать?

Уважаемый mihasik,
согласно тарифам по Пакету услуг "Плативка" плата за смс-информирование составляет 10 грн./месяц.
Смс подключаются автоматически после списания платы.
Для отключения смс Вы можете обратиться в Контакт-центр Банка.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:10

черная пятница

кто то знает, будет ли в этом году акция по Викенду, с бесплатным открытием? типа черная пятница )
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Якщо через ТАС2Ю Вікенд поповнити карткою іншого банку, коли можна розпоряжатися коштами ні дебетному рахунку?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:57

  Кочевник написав:Якщо через ТАС2Ю Вікенд поповнити карткою іншого банку, коли можна розпоряжатися коштами ні дебетному рахунку?

как распоряжаться: через ПОС(инет) или СЭП?
У Виики так мона пополнить ток дебетный счет, а не кредитный :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:00

clientage, через ТАС24 (тобто коли буде зарахування на рахунок?).
Умовно кажучи - кинути на депо.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:01

  Кочевник написав:Якщо через ТАС2Ю Вікенд поповнити карткою іншого банку, коли можна розпоряжатися коштами ні дебетному рахунку?

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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:03

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Чи можна через ТАС2Ю поповнити Ощадний і відразу зняти на дебетний рахунок Вікенда?
Кочевник
 
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  #<1 ... 1989199019911992
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