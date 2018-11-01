именно на картсчет(дебетный) гроши проведутся на сл. опердень до 14:00
В этом плане гораздо интерестнее через ТАС2Ю пополнять Сбер
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Додано: Чет 01 лис, 2018 12:05
именно на картсчет(дебетный) гроши проведутся на сл. опердень до 14:00
В этом плане гораздо интерестнее через ТАС2Ю пополнять Сбер
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 01 лис, 2018 19:31
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Сбер имеется в виду тасин? Вот и я третьего дня думал, что его так интересно пополнить. Как раз хотел оставшиеся после Испании Евро снять и отнести где % поболее. И не подозревал какая подляна от Таси прилетит. Короче - перекидываю я в Тас2Ю денежку с Вики на Сбер - все как всегда код из смс и все такие. Телефон пикнул что деньги сняты. Но второй смс нет. Думаю фигня - зачислится - куда она денется - внутрибанк штука безрисковая. Как же я ошибался . В общем когда спустя сутки деньги так на Сбер не поступили - начал торбить ГЛ. Они признали, что если деньги с карты на Сбер идут дольше 10 минут - это долго. Но сами ничем помочь не смогли оформили заявку - пообещав со мной связаться. Естественно никто не связался. На следующее утро - связался уже я - но история та же - заявка в работе Вам до конца дня позвонят. Ага - щас. Звоню после 19ти уже сам - оператор, выслушав меня, на 10 минут включает мне "музыку" и сам что-то выясняет после чего выдает такое: "По вашей заявке еще ведется работа, но деньги должны вернуть. Не понятно правда когда. Наверное завтра. Но точно мне не сказали..." - "Вашу ж мать - это же внутрибанк, где деньги бродят три дня - разве сложно найти?" - "Я Вам больше ничем помочь не могу".
"Ось така фигня малята". Так что через Тас2Ю я вообще не уверен, что следует свои же депо пополнять
Додано: Чет 01 лис, 2018 19:43
Flamingo, спасибі за сигнал.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 19:55
Я от лиш не зрозумів, що за друге СМС, інформування по Ощадному? о_О Система дійсно з палок так інших матеріалів, але технічні збої бувають у всіх, навіть у найтехнологічніших. Бережіть нерви.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 01 лис, 2018 21:39
Бонусы
А всем корректно посчитали бонусы с Б5 за платежи 30.10 и 31.10 через Тас2ю?
У меня половины нет, думал связано с тем, что конец месяца и все недостающие бонусы за 30.10 доначислят 1.11, но сегодня не начислили ещё и половину за 31.10.
Раньше такого не было.
П.С. Мне было бы конечно пофиг, но недоначислили и по моей карте, и по карте жены, гривен так на 500. Так что проверяйте.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 01 лис, 2018 22:11
Спросите на горячке почему.
Может они через родной сервис мсс некошерный выставляют.
Резиновые изделия #2 не дают выписку с начисленными суммами КБ, хотя она у них есть.
Пришлось проходится по всем платежам, пока не нашли некошерные.
Додано: Чет 01 лис, 2018 22:25
1. У меня вконце октября задержался кешбек на 1 день, правда там экваер не ТАС, так что там гарантированного срока и нет
2. В тас2ю-веб, внизу страницы, есть раздел последние операции. Там отображаются начисления кешбека отдельными операциями. Нажать "показать все", и откроется больше транзакций.
Вобщем рано кипишевать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 01 лис, 2018 22:25
Все платежи однотипные. Пополнение мобильных и платежи за интернет в тас2ю. 31.10 начислились бонусы за платежи сделанные до 11:00 30.10, я подумал что это глюк какой-то и первого числа доначислят остальное. Но фиг там, сегодня зачислили бонусы всего за половину платежей, которые я делал вчера.
До 31.10 проблем с начислением не было. Все бонусы день в день. Сегодня потратил завтра в после 21 начислят.
Горячка тут просто ужасная, блеет про 5-ть рабочих дней.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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