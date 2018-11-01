RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1990199119921993

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:05

  Кочевник написав:clientage, через ТАС24 (тобто коли буде зарахування на рахунок?).

именно на картсчет(дебетный) гроши проведутся на сл. опердень до 14:00
В этом плане гораздо интерестнее через ТАС2Ю пополнять Сбер :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26102
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2084 раз.
Подякували: 2959 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 19:31

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:В этом плане гораздо интерестнее через ТАС2Ю пополнять Сбер :idea:

Сбер имеется в виду тасин? Вот и я третьего дня думал, что его так интересно пополнить. Как раз хотел оставшиеся после Испании Евро снять и отнести где % поболее. И не подозревал какая подляна от Таси прилетит. Короче - перекидываю я в Тас2Ю денежку с Вики на Сбер - все как всегда код из смс и все такие. Телефон пикнул что деньги сняты. Но второй смс нет. Думаю фигня - зачислится - куда она денется - внутрибанк штука безрисковая. Как же я ошибался :(. В общем когда спустя сутки деньги так на Сбер не поступили - начал торбить ГЛ. Они признали, что если деньги с карты на Сбер идут дольше 10 минут - это долго. Но сами ничем помочь не смогли оформили заявку - пообещав со мной связаться. Естественно никто не связался. На следующее утро - связался уже я - но история та же - заявка в работе Вам до конца дня позвонят. Ага - щас. Звоню после 19ти уже сам - оператор, выслушав меня, на 10 минут включает мне "музыку" и сам что-то выясняет после чего выдает такое: "По вашей заявке еще ведется работа, но деньги должны вернуть. Не понятно правда когда. Наверное завтра. Но точно мне не сказали..." - "Вашу ж мать - это же внутрибанк, где деньги бродят три дня - разве сложно найти?" - "Я Вам больше ничем помочь не могу".
"Ось така фигня малята". Так что через Тас2Ю я вообще не уверен, что следует свои же депо пополнять :(
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 938
З нами з: 20.03.15
Подякував: 30 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 19:43

Flamingo, спасибі за сигнал. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26006
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 19:55

Я от лиш не зрозумів, що за друге СМС, інформування по Ощадному? о_О Система дійсно з палок так інших матеріалів, але технічні збої бувають у всіх, навіть у найтехнологічніших. Бережіть нерви.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2507
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:39

Бонусы

А всем корректно посчитали бонусы с Б5 за платежи 30.10 и 31.10 через Тас2ю?
У меня половины нет, думал связано с тем, что конец месяца и все недостающие бонусы за 30.10 доначислят 1.11, но сегодня не начислили ещё и половину за 31.10.
Раньше такого не было.
П.С. Мне было бы конечно пофиг, но недоначислили и по моей карте, и по карте жены, гривен так на 500. Так что проверяйте.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1278
З нами з: 18.05.16
Подякував: 175 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:11

  Фантом написав:А всем корректно посчитали бонусы с Б5 за платежи 30.10 и 31.10 через Тас2ю?
У меня половины нет, думал связано с тем, что конец месяца и все недостающие бонусы за 30.10 доначислят 1.11, но сегодня не начислили ещё и половину за 31.10.
Раньше такого не было.
П.С. Мне было бы конечно пофиг, но недоначислили и по моей карте, и по карте жены, гривен так на 500. Так что проверяйте.

Спросите на горячке почему.

Может они через родной сервис мсс некошерный выставляют.

Резиновые изделия #2 не дают выписку с начисленными суммами КБ, хотя она у них есть.

Пришлось проходится по всем платежам, пока не нашли некошерные.
curiousobro
 
Повідомлень: 1357
З нами з: 21.07.17
Подякував: 26 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:25

  curiousobro написав:
  Фантом написав:А всем корректно посчитали бонусы с Б5 за платежи 30.10 и 31.10 через Тас2ю?
У меня половины нет, думал связано с тем, что конец месяца и все недостающие бонусы за 30.10 доначислят 1.11, но сегодня не начислили ещё и половину за 31.10.
Раньше такого не было.
П.С. Мне было бы конечно пофиг, но недоначислили и по моей карте, и по карте жены, гривен так на 500. Так что проверяйте.

Спросите на горячке почему.

Может они через родной сервис мсс некошерный выставляют.

Резиновые изделия #2 не дают выписку с начисленными суммами КБ, хотя она у них есть.

Пришлось проходится по всем платежам, пока не нашли некошерные.

1. У меня вконце октября задержался кешбек на 1 день, правда там экваер не ТАС, так что там гарантированного срока и нет
2. В тас2ю-веб, внизу страницы, есть раздел последние операции. Там отображаются начисления кешбека отдельными операциями. Нажать "показать все", и откроется больше транзакций.

Вобщем рано кипишевать :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6444
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4294 раз.
Подякували: 1501 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:25

  curiousobro написав:
  Фантом написав:А всем корректно посчитали бонусы с Б5 за платежи 30.10 и 31.10 через Тас2ю?
У меня половины нет, думал связано с тем, что конец месяца и все недостающие бонусы за 30.10 доначислят 1.11, но сегодня не начислили ещё и половину за 31.10.
Раньше такого не было.
П.С. Мне было бы конечно пофиг, но недоначислили и по моей карте, и по карте жены, гривен так на 500. Так что проверяйте.

Спросите на горячке почему.

Может они через родной сервис мсс некошерный выставляют.

Резиновые изделия #2 не дают выписку с начисленными суммами КБ, хотя она у них есть.

Пришлось проходится по всем платежам, пока не нашли некошерные.


Все платежи однотипные. Пополнение мобильных и платежи за интернет в тас2ю. 31.10 начислились бонусы за платежи сделанные до 11:00 30.10, я подумал что это глюк какой-то и первого числа доначислят остальное. Но фиг там, сегодня зачислили бонусы всего за половину платежей, которые я делал вчера.
До 31.10 проблем с начислением не было. Все бонусы день в день. Сегодня потратил завтра в после 21 начислят.
Горячка тут просто ужасная, блеет про 5-ть рабочих дней.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1278
З нами з: 18.05.16
Подякував: 175 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1990199119921993
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Surz і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1804)
01.11.2018 23:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.