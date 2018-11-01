Flamingo написав:

clientage написав: В этом плане гораздо интерестнее через ТАС2Ю пополнять Сбер В этом плане гораздо интерестнее через ТАС2Ю пополнять Сбер

Сбер имеется в виду тасин? Вот и я третьего дня думал, что его так интересно пополнить. Как раз хотел оставшиеся после Испании Евро снять и отнести где % поболее. И не подозревал какая подляна от Таси прилетит. Короче - перекидываю я в Тас2Ю денежку с Вики на Сбер - все как всегда код из смс и все такие. Телефон пикнул что деньги сняты. Но второй смс нет. Думаю фигня - зачислится - куда она денется - внутрибанк штука безрисковая. Как же я ошибался. В общем когда спустя сутки деньги так на Сбер не поступили - начал торбить ГЛ. Они признали, что если деньги с карты на Сбер идут дольше 10 минут - это долго. Но сами ничем помочь не смогли оформили заявку - пообещав со мной связаться. Естественно никто не связался. На следующее утро - связался уже я - но история та же - заявка в работе Вам до конца дня позвонят. Ага - щас. Звоню после 19ти уже сам - оператор, выслушав меня, на 10 минут включает мне "музыку" и сам что-то выясняет после чего выдает такое: "По вашей заявке еще ведется работа, но деньги должны вернуть. Не понятно правда когда. Наверное завтра. Но точно мне не сказали..." - "Вашу ж мать - это же внутрибанк, где деньги бродят три дня - разве сложно найти?" - "Я Вам больше ничем помочь не могу"."Ось така фигня малята". Так что через Тас2Ю я вообще не уверен, что следует свои же депо пополнять