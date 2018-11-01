RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1991199219931994

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:48

Прошлогодние акционные викенды без внесения абонплаты когда перестают работать на выход ? Акционный период заканчивается с начала ноября или с того числа, когда была оформлена карта, в прошлом году?
Siris
 
Повідомлень: 110
З нами з: 17.02.11
Подякував: 15 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:22

  Flamingo написав:
  clientage написав:В этом плане гораздо интерестнее через ТАС2Ю пополнять Сбер :idea:

Сбер имеется в виду тасин? Вот и я третьего дня думал, что его так интересно пополнить. Как раз хотел оставшиеся после Испании Евро снять и отнести где % поболее. И не подозревал какая подляна от Таси прилетит. Короче - перекидываю я в Тас2Ю денежку с Вики на Сбер - все как всегда код из смс и все такие. Телефон пикнул что деньги сняты. Но второй смс нет. Думаю фигня - зачислится - куда она денется - внутрибанк штука безрисковая. Как же я ошибался :(. В общем когда спустя сутки деньги так на Сбер не поступили - начал торбить ГЛ. Они признали, что если деньги с карты на Сбер идут дольше 10 минут - это долго. Но сами ничем помочь не смогли оформили заявку - пообещав со мной связаться. Естественно никто не связался. На следующее утро - связался уже я - но история та же - заявка в работе Вам до конца дня позвонят. Ага - щас. Звоню после 19ти уже сам - оператор, выслушав меня, на 10 минут включает мне "музыку" и сам что-то выясняет после чего выдает такое: "По вашей заявке еще ведется работа, но деньги должны вернуть. Не понятно правда когда. Наверное завтра. Но точно мне не сказали..." - "Вашу ж мать - это же внутрибанк, где деньги бродят три дня - разве сложно найти?" - "Я Вам больше ничем помочь не могу".
"Ось така фигня малята". Так что через Тас2Ю я вообще не уверен, что следует свои же депо пополнять :(

Концовка моей истории - сегодня около часа наза звонила горячка и радостно совершила, что не зачисленные на мой Сбер деньги вернутся мне на карту... В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ БАНКОВСКИХ ДНЕЙ :shock: . Внутрибанк уже четвертые сутки болтается непонятно где и зайдет на карту в лучшем случае к среде. Больше недели неведомо где по банку носятся несчастные 183 Евро. Больше недели, Карл!!! И качестве компенсации "примите наши искренние извинения". Я плакалЪ!
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 941
З нами з: 20.03.15
Подякував: 30 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:34

  Flamingo написав:Концовка моей истории - сегодня около часа наза звонила горячка и радостно совершила, что не зачисленные на мой Сбер деньги вернутся мне на карту... В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ БАНКОВСКИХ ДНЕЙ :shock: . Внутрибанк уже четвертые сутки болтается непонятно где и зайдет на карту в лучшем случае к среде. Больше недели неведомо где по банку носятся несчастные 183 Евро. Больше недели, Карл!!! И качестве компенсации "примите наши искренние извинения". Я плакалЪ!


Именно поэтому работаю в не особо модерном, но стабильно бегающем тас24.
Боюсь того момента, когда они его отрубят.
curiousobro
 
Повідомлень: 1360
З нами з: 21.07.17
Подякував: 26 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:35

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Flamingo написав:Концовка моей истории

Как же я ошибся, посчитав, что это конец истории ;(. Оказывается все только начинается... Перевод мне уже на карту поступил. И Валюта платежа указана Евро. Но только на Вику они зашли в гривневом эквиваленте по "шикарному" курсу (для банка) 31,55 UAH/EUR. Естественно меня такое положение дел не устраивает. Звоню на гарячку, слушаю музыку, пока оператор выясняет информацию по моему вопросу. Долго слушаю. В итоге: "Я оформил заявку, чтобы у вас списали гривну и вернули Евро". Сроков, естественно, не озвучивается. Продолжение следует...
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 941
З нами з: 20.03.15
Подякував: 30 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1991199219931994
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Asdушный, klug, kostya77, solomia, uaprofi, vitaliy1111, wolt450, Искатель і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9894)
02.11.2018 14:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.