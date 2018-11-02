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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:48
Прошлогодние акционные викенды без внесения абонплаты когда перестают работать на выход ? Акционный период заканчивается с начала ноября или с того числа, когда была оформлена карта, в прошлом году?
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Siris
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:22
Flamingo написав: clientage написав:
В этом плане гораздо интерестнее через ТАС2Ю пополнять Сбер
Сбер имеется в виду тасин? Вот и я третьего дня думал, что его так интересно пополнить. Как раз хотел оставшиеся после Испании Евро снять и отнести где % поболее. И не подозревал какая подляна от Таси прилетит. Короче - перекидываю я в Тас2Ю денежку с Вики на Сбер - все как всегда код из смс и все такие. Телефон пикнул что деньги сняты. Но второй смс нет. Думаю фигня - зачислится - куда она денется - внутрибанк штука безрисковая. Как же я ошибался
. В общем когда спустя сутки деньги так на Сбер не поступили - начал торбить ГЛ. Они признали, что если деньги с карты на Сбер идут дольше 10 минут - это долго. Но сами ничем помочь не смогли оформили заявку - пообещав со мной связаться. Естественно никто не связался. На следующее утро - связался уже я - но история та же - заявка в работе Вам до конца дня позвонят. Ага - щас. Звоню после 19ти уже сам - оператор, выслушав меня, на 10 минут включает мне "музыку" и сам что-то выясняет после чего выдает такое: "По вашей заявке еще ведется работа, но деньги должны вернуть. Не понятно правда когда. Наверное завтра. Но точно мне не сказали..." - "Вашу ж мать - это же внутрибанк, где деньги бродят три дня - разве сложно найти?" - "Я Вам больше ничем помочь не могу".
"Ось така фигня малята". Так что через Тас2Ю я вообще не уверен, что следует свои же депо пополнять
Концовка моей истории - сегодня около часа наза звонила горячка и радостно совершила, что не зачисленные на мой Сбер деньги вернутся мне на карту... В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ БАНКОВСКИХ ДНЕЙ
. Внутрибанк уже четвертые сутки болтается непонятно где и зайдет на карту в лучшем случае к среде. Больше недели неведомо где по банку носятся несчастные 183 Евро. Больше недели, Карл!!! И качестве компенсации "примите наши искренние извинения". Я плакалЪ!
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Flamingo
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:34
Flamingo написав:
Концовка моей истории - сегодня около часа наза звонила горячка и радостно совершила, что не зачисленные на мой Сбер деньги вернутся мне на карту... В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ БАНКОВСКИХ ДНЕЙ
. Внутрибанк уже четвертые сутки болтается непонятно где и зайдет на карту в лучшем случае к среде. Больше недели неведомо где по банку носятся несчастные 183 Евро. Больше недели, Карл!!! И качестве компенсации "примите наши искренние извинения". Я плакалЪ!
Именно поэтому работаю в не особо модерном, но стабильно бегающем тас24.
Боюсь того момента, когда они его отрубят.
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curiousobro
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:35
Flamingo написав:
Концовка моей истории
Как же я ошибся, посчитав, что это конец истории ;(. Оказывается все только начинается... Перевод мне уже на карту поступил. И Валюта платежа указана Евро. Но только на Вику они зашли в гривневом эквиваленте по "шикарному" курсу (для банка) 31,55 UAH/EUR. Естественно меня такое положение дел не устраивает. Звоню на гарячку, слушаю музыку, пока оператор выясняет информацию по моему вопросу. Долго слушаю. В итоге: "Я оформил заявку, чтобы у вас списали гривну и вернули Евро". Сроков, естественно, не озвучивается. Продолжение следует...
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Flamingo
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:48
curiousobro написав:
работаю в не особо модерном, но стабильно бегающем тас24
ну как сказать, мне в прошлую пятницу после успешных переводов около 15-30 тоже в чате Тас24 3 оператора долго не могли объяснить почему средства с карты списаны, а на депо не зачислены
с выплатой бонусов и того хуже, увидел на карте только во вторник!
кроме много раз что у них были какие то технические проблемы, даже извинения не сразу принесли...
здесь не угадаешь, и в "старом" отлаженном Тас24 никто не застрахован от того, что что то пойдет не так
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Lost
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:37
Який максимальний кешбек по комунальній акції?
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Кочевник
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:21
Кочевник написав:
Який максимальний кешбек по комунальній акції?
1300/мес грязными
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:27
Кочевник написав:
Який максимальний кешбек по комунальній акції?
Если не секрет, то где можно оплатить комуналку, чтобы был нужный мсс?
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deneg net
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:37
Портмоне, ізя, айпей, пейхаб.
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Кочевник
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:40
deneg net написав: Кочевник написав:
Який максимальний кешбек по комунальній акції?
Если не секрет, то где можно оплатить комуналку, чтобы был нужный мсс?
Пормоне, Хаб, Изя, айПэй, Герц, ГИОЦ (МСС 4900)
У Пори щас есть акции на шаровую оплату под бонусы Більше или промо от УкрТелекома
У Хаба кажисть 3мес полюбэ без абонки идет оплата
Главное шобы там была доступна ваша коммуналь
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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