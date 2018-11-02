|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:51
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Платив до 25.10 на портмоне було 5%,а потім так само платив то вже 1%. Щось накрутили,перевірте))) вже в магазинах 1%,а має бути 2%
Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:11
Панове, у ТАС2Ю (як сервісу) є денний ліміт по картці та ліміт на місяць, добових обмежень сервіс не має, правильно? Тобто можна за добу спокійно вибрати місячний ліміт пересилаючи максимальними переказами чи є нюанси?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
|