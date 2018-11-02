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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:51
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Платив до 25.10 на портмоне було 5%,а потім так само платив то вже 1%. Щось накрутили,перевірте))) вже в магазинах 1%,а має бути 2%
Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:11
Панове, у ТАС2Ю (як сервісу) є денний ліміт по картці та ліміт на місяць, добових обмежень сервіс не має, правильно? Тобто можна за добу спокійно вибрати місячний ліміт пересилаючи максимальними переказами чи є нюанси?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 03 лис, 2018 07:07
Додано: Суб 03 лис, 2018 09:26
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Можна.
Додано: Суб 03 лис, 2018 10:53
Получение депо в ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Коллеги подскажите как это в Тасе: если депо-договор оканчивается в выходной (в Тас24 дата окончания договора стоит сегодня - 3.11.18), то когда деньги упадут на карту - сегодня? завтра? в понедельник? И если автопролонгация отключена - больше ведь ничего не надо делать? все само упадет на тот счет что указан?
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