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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1993199419951996

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:07

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

allaliu написав:Сегодняшние покупки в продуктовом магазине, дали кешбек не 2% ,а 1%.Покупаю там часто,поэтому насчёт мсс молчу. Раньше там все проходило как положено.


Ещё на прошлой неделе обсуждали что в смс кэшбэк случайным образом пишут. Через пару дней когда проведётся точно сможете посмотреть в тас2ю сколько начислили.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:34

  clientage написав:
  wig написав:Да. К сожалению, проценты за выходные - сгорают.

Пардон, а не накатать ли клиенту заяву на... долив пива?
Шо скажет ОфПред по этому случаю?

Ось вам шаблон:
Шановному СЛТ,
неписемного форумчанина

ЗАЯВА

Менеджер відділення № ХХ підступно заманив мене у відділення ХХ числа, а потім, шляхом тортур і погроз, силоміць примусив мене укласти депозитний договір на невигідних для мене умовах, а саме такий, що закінчується у вихідний день. Піддавшись тиску, та не усвідомлюючи, що я знаходжуся не у ПрхиватБанку, був змушений підкоритися і покірно усе підписати не читаючи. Прошу змилостивитися надомною і поділитися хоча б часткою того карколомного прибутку, що отримав банк, тримаючи у заручниках мою 1000 (одну тисячу гривень) у неділю 04.11.2018.

Дата хрестик замість підпису
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:40

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ну нормально, нам підійде
тільки оце:
  klug написав:шляхом тортур і погроз, силоміць

думаю треба замінити на щось більш шляхетне: оманою
а замість хрестика мона прикласти цифровий підпис з того же Привату 8)
* У нормальних банках, якщо вклад закінчується на вихідних, а повертається у Пн, то за вихідні капають %% :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:03

Возврат на карточку, какая проблема вернуть даже в выходной.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:15

  wig написав:Возврат на карточку, какая проблема вернуть даже в выходной.

Ну даж Ощад бывает %% заранее в выходные сбрасывает на карту, но тело ток в рабочий день и с %% за выходные, даж отдельной суммой, адназначна.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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