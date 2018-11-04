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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:07
allaliu написав:Сегодняшние покупки в продуктовом магазине, дали кешбек не 2% ,а 1%.Покупаю там часто,поэтому насчёт мсс молчу. Раньше там все проходило как положено.
Ещё на прошлой неделе обсуждали что в смс кэшбэк случайным образом пишут. Через пару дней когда проведётся точно сможете посмотреть в тас2ю сколько начислили.
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Додано: Нед 04 лис, 2018 18:34
clientage написав: wig написав:
Да. К сожалению, проценты за выходные - сгорают.
Пардон, а не накатать ли клиенту заяву на... долив пива?
Шо скажет ОфПред по этому случаю?
Ось вам шаблон:
Шановному СЛТ,
неписемного форумчанина
ЗАЯВА
Менеджер відділення № ХХ підступно заманив мене у відділення ХХ числа, а потім, шляхом тортур і погроз, силоміць примусив мене укласти депозитний договір на невигідних для мене умовах, а саме такий, що закінчується у вихідний день. Піддавшись тиску, та не усвідомлюючи, що я знаходжуся не у ПрхиватБанку, був змушений підкоритися і покірно усе підписати не читаючи. Прошу змилостивитися надомною і поділитися хоча б часткою того карколомного прибутку, що отримав банк, тримаючи у заручниках мою 1000 (одну тисячу гривень) у неділю 04.11.2018.
Дата хрестик замість підпису
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 04 лис, 2018 18:40
ну нормально, нам підійде
тільки оце:
klug написав:
шляхом тортур і погроз, силоміць
думаю треба замінити на щось більш шляхетне: оманою
а замість хрестика мона прикласти цифровий підпис з того же Привату
* У нормальних банках, якщо вклад закінчується на вихідних, а повертається у Пн, то за вихідні капають %%
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 04 лис, 2018 19:03
Возврат на карточку, какая проблема вернуть даже в выходной.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Нед 04 лис, 2018 19:15
wig написав:
Возврат на карточку, какая проблема вернуть даже в выходной.
Ну даж Ощад бывает %% заранее в выходные сбрасывает на карту, но тело ток в рабочий день и с %% за выходные, даж отдельной суммой, адназначна.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 05 лис, 2018 00:41
pavyak написав: allaliu написав: tarasum написав:
Платив до 25.10 на портмоне було 5%,а потім так само платив то вже 1%. Щось накрутили,перевірте))) вже в магазинах 1%,а має бути 2%
То же самое. Сегодняшние покупки в продуктовом магазине, дали кешбек не 2% ,а 1%.Покупаю там часто,поэтому насчёт мсс молчу. Раньше там все проходило как положено.
Сегодняшнее Сильпо показало в смс по Б5 2% как и раньше
Дзвонив на гарячку,сказали що відбувся збій при нарахування після 25.10 по Б5,обіцяли передати в техвідділ
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