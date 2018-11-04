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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 09:58
Додано: Пон 05 лис, 2018 10:04
Но он реально тока блочит сумму и карту. И если карта дальше не нужна, то картсчет мона и закрыть, не внося абонку
Оч. плохо, шо Таська правила игры не соблюдает, торопится
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 05 лис, 2018 10:52
Абонентская плата по WEEKEND списывается в первый день месяца, в котором наступает новый год использования карты.
Например, у меня договор от 17.10.2016, но за 2017 и 2018 годовые комиссии списывались 01 октября.
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