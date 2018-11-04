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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1994199519961997

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:50

В sms
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:58

  BBC написав:ТАС почав списувати абонку за рік по картам "WC-чорна п'ятниця" у розмірі 365 грн. Хоча ще рік не минув від дати випуску карти.

Хорошо, что в пятницу закрыл
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:04

  Stringer написав:
  BBC написав:ТАС почав списувати абонку за рік по картам "WC-чорна п'ятниця" у розмірі 365 грн. Хоча ще рік не минув від дати випуску карти.

Хорошо, что в пятницу закрыл

Но он реально тока блочит сумму и карту. И если карта дальше не нужна, то картсчет мона и закрыть, не внося абонку
Оч. плохо, шо Таська правила игры не соблюдает, торопится :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:52

  BBC написав:ТАС почав списувати абонку за рік по картам "WC-чорна п'ятниця" у розмірі 365 грн. Хоча ще рік не минув від дати випуску карти.

Абонентская плата по WEEKEND списывается в первый день месяца, в котором наступает новый год использования карты.
Например, у меня договор от 17.10.2016, но за 2017 и 2018 годовые комиссии списывались 01 октября.
sauvignon
 
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