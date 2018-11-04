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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 09:50
В sms
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Пон 05 лис, 2018 09:58
BBC написав:
ТАС почав списувати абонку за рік по картам "WC-чорна п'ятниця" у розмірі 365 грн. Хоча ще рік не минув від дати випуску карти.
Хорошо, что в пятницу закрыл
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Додано: Пон 05 лис, 2018 10:04
Stringer написав: BBC написав:
ТАС почав списувати абонку за рік по картам "WC-чорна п'ятниця" у розмірі 365 грн. Хоча ще рік не минув від дати випуску карти.
Хорошо, что в пятницу закрыл
Но он реально тока блочит сумму и карту. И если карта дальше не нужна, то картсчет мона и закрыть, не внося абонку
Оч. плохо, шо Таська правила игры не соблюдает, торопится
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 05 лис, 2018 10:52
BBC написав:
ТАС почав списувати абонку за рік по картам "WC-чорна п'ятниця" у розмірі 365 грн. Хоча ще рік не минув від дати випуску карти.
Абонентская плата по WEEKEND списывается в первый день месяца, в котором наступает новый год использования карты.
Например, у меня договор от 17.10.2016, но за 2017 и 2018 годовые комиссии списывались 01 октября.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 11:07
sauvignon написав: BBC написав:
ТАС почав списувати абонку за рік по картам "WC-чорна п'ятниця" у розмірі 365 грн. Хоча ще рік не минув від дати випуску карти.
Абонентская плата по WEEKEND списывается в первый день месяца, в котором наступает новый год использования карты.
Например, у меня договор от 17.10.2016, но за 2017 и 2018 годовые комиссии списывались 01 октября.
А у меня -- 22/12/17, но счет уже закрыт, а хистори Тася не ведет
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 05 лис, 2018 11:19
Мы что тут - только вдвоём не планируем закрывать карту?
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Vorlon
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Додано: Пон 05 лис, 2018 11:25
Vorlon написав:
Мы что тут - только вдвоём не планируем закрывать карту?
третьей буду
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Додано: Пон 05 лис, 2018 11:28
Vorlon написав:
Мы что тут - только вдвоём не планируем закрывать карту?
так у кого лимит есть то смысла закрывать нету. а если лимит нулевой то нафик она нужна за 365 грн?
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Додано: Пон 05 лис, 2018 11:31
Vorlon написав:
Мы что тут - только вдвоём не планируем закрывать карту?
Ни в коим рази
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Додано: Пон 05 лис, 2018 12:22
Был бы лимит, кто б ее закрывал...
для коммуналки и телефонов лежала... а сейчас с акцией по б5 стала бесполезным куском пластика
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