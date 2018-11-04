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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1995199619971998

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:32

  Stringer написав:Был бы лимит, кто б ее закрывал...
для коммуналки и телефонов лежала... а сейчас с акцией по б5 стала бесполезным куском пластика

В самый раз по Виике объявить какуюнить ахцию по... аптекам шоли, типа 5% в будние и 10% в выходные :idea:
Пропадает ведь, причем родная сеструха то гнобыть. Ну вот шо за семья?
Пора, пока Моня-скупердяй свою жабу никак не усмирит :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:24

  mephala написав:так у кого лимит есть то смысла закрывать нету. а если лимит нулевой то нафик она нужна за 365 грн?

Удобство, например:
- Вместо 4 (ладно, по факту 3 нужных) валют удобнее иметь одну карту и одни реквизиты.
- Дополнительные возможности по выводу кешбека (КБ по Б5 и КБ по Вике).
- Плюс бесплатный ввод и вывод денег без процентов.

У меня лимит 0 на Вике, если что.
sauvignon
 
Повідомлень: 178
З нами з: 19.08.16
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Подякували: 40 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:33

  sauvignon написав:
  mephala написав:так у кого лимит есть то смысла закрывать нету. а если лимит нулевой то нафик она нужна за 365 грн?

Удобство, например:
- Вместо 4 (ладно, по факту 3 нужных) валют удобнее иметь одну карту и одни реквизиты.
- Дополнительные возможности по выводу кешбека (КБ по Б5 и КБ по Вике).
- Плюс бесплатный ввод и вывод денег без процентов.

У меня лимит 0 на Вике, если что.

Продукт непоганий - ніхто не сперечається і акційну ми усі залюбки використовуємо, але як для такого списку переваг, то ціна виглядає завищеною, а конкуренти не сплять, та й ТАСька самоканібалізується, як вже зазначили вище. ТАС, ми вимагаємо продовження бенкету!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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