В самый раз по Виике объявить какуюнить ахцию по... аптекам шоли, типа 5% в будние и 10% в выходные
Пропадает ведь, причем родная сеструха то гнобыть. Ну вот шо за семья?
Пора, пока Моня-скупердяй свою жабу никак не усмирит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:32
В самый раз по Виике объявить какуюнить ахцию по... аптекам шоли, типа 5% в будние и 10% в выходные
Пропадает ведь, причем родная сеструха то гнобыть. Ну вот шо за семья?
Пора, пока Моня-скупердяй свою жабу никак не усмирит
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:24
Удобство, например:
- Вместо 4 (ладно, по факту 3 нужных) валют удобнее иметь одну карту и одни реквизиты.
- Дополнительные возможности по выводу кешбека (КБ по Б5 и КБ по Вике).
- Плюс бесплатный ввод и вывод денег без процентов.
У меня лимит 0 на Вике, если что.
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:33
Продукт непоганий - ніхто не сперечається і акційну ми усі залюбки використовуємо, але як для такого списку переваг, то ціна виглядає завищеною, а конкуренти не сплять, та й ТАСька самоканібалізується, як вже зазначили вище. ТАС, ми вимагаємо продовження бенкету!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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