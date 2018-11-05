В самый раз по Виике объявить какуюнить ахцию по... аптекам шоли, типа 5% в будние и 10% в выходные
Пропадает ведь, причем родная сеструха то гнобыть. Ну вот шо за семья?
Пора, пока Моня-скупердяй свою жабу никак не усмирит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:32
В самый раз по Виике объявить какуюнить ахцию по... аптекам шоли, типа 5% в будние и 10% в выходные
Пропадает ведь, причем родная сеструха то гнобыть. Ну вот шо за семья?
Пора, пока Моня-скупердяй свою жабу никак не усмирит
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:24
Удобство, например:
- Вместо 4 (ладно, по факту 3 нужных) валют удобнее иметь одну карту и одни реквизиты.
- Дополнительные возможности по выводу кешбека (КБ по Б5 и КБ по Вике).
- Плюс бесплатный ввод и вывод денег без процентов.
У меня лимит 0 на Вике, если что.
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:33
Продукт непоганий - ніхто не сперечається і акційну ми усі залюбки використовуємо, але як для такого списку переваг, то ціна виглядає завищеною, а конкуренти не сплять, та й ТАСька самоканібалізується, як вже зазначили вище. ТАС, ми вимагаємо продовження бенкету!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:58
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
..о тож..або нехай труси одягнуть або хрестик почеплять..))
тобто або ліміти нальють термін то закінчується абоабонку за карту без ліміту відмінять...) за дебетку стільки оплачувати не згоден ...СЛТ попа зліпнеться )))
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Додано: Пон 05 лис, 2018 22:26
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Шановне товариство!
Якщо кеш-бек по операції нарахований - значить операція вже провелась по рахунку?
До речі, чи може бути, що операції в Т2U (оплата послуг) проводяться значно швидше за інші операції?
Востаннє редагувалось V2 в Пон 05 лис, 2018 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 лис, 2018 22:26
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Угу.
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