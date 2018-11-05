RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1995199619971998

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:32

  Stringer написав:Был бы лимит, кто б ее закрывал...
для коммуналки и телефонов лежала... а сейчас с акцией по б5 стала бесполезным куском пластика

В самый раз по Виике объявить какуюнить ахцию по... аптекам шоли, типа 5% в будние и 10% в выходные :idea:
Пропадает ведь, причем родная сеструха то гнобыть. Ну вот шо за семья?
Пора, пока Моня-скупердяй свою жабу никак не усмирит :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26137
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2085 раз.
Подякували: 2965 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:24

  mephala написав:так у кого лимит есть то смысла закрывать нету. а если лимит нулевой то нафик она нужна за 365 грн?

Удобство, например:
- Вместо 4 (ладно, по факту 3 нужных) валют удобнее иметь одну карту и одни реквизиты.
- Дополнительные возможности по выводу кешбека (КБ по Б5 и КБ по Вике).
- Плюс бесплатный ввод и вывод денег без процентов.

У меня лимит 0 на Вике, если что.
sauvignon
 
Повідомлень: 178
З нами з: 19.08.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:33

  sauvignon написав:
  mephala написав:так у кого лимит есть то смысла закрывать нету. а если лимит нулевой то нафик она нужна за 365 грн?

Удобство, например:
- Вместо 4 (ладно, по факту 3 нужных) валют удобнее иметь одну карту и одни реквизиты.
- Дополнительные возможности по выводу кешбека (КБ по Б5 и КБ по Вике).
- Плюс бесплатный ввод и вывод денег без процентов.

У меня лимит 0 на Вике, если что.

Продукт непоганий - ніхто не сперечається і акційну ми усі залюбки використовуємо, але як для такого списку переваг, то ціна виглядає завищеною, а конкуренти не сплять, та й ТАСька самоканібалізується, як вже зазначили вище. ТАС, ми вимагаємо продовження бенкету!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2531
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:58

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

..о тож..або нехай труси одягнуть або хрестик почеплять..))
тобто або ліміти нальють термін то закінчується абоабонку за карту без ліміту відмінять...) за дебетку стільки оплачувати не згоден ...СЛТ попа зліпнеться )))
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6953
З нами з: 15.08.12
Подякував: 374 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:26

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Шановне товариство!
Якщо кеш-бек по операції нарахований - значить операція вже провелась по рахунку?

До речі, чи може бути, що операції в Т2U (оплата послуг) проводяться значно швидше за інші операції?
Востаннє редагувалось V2 в Пон 05 лис, 2018 22:28, всього редагувалось 1 раз.
V2
4
 
Повідомлень: 5439
З нами з: 03.07.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 810 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:26

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Угу.
Кочевник
 
Повідомлень: 517
З нами з: 16.02.17
Подякував: 89 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1995199619971998
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, Vint і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13445)
05.11.2018 23:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.