а я лошара на сайте опсоса последний раз платил
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 15:54
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:11
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:30
Остатки по счетам полностью не соответсвуют реальным (похоже они или вчерашние, либо позавчерашние, либо околофонарные ;( ). При попытке сформировать выписку за любой период от 1 дня до месяца - формирует полностью пустой документ (ну только шапку Таса рисует). Такая картина продолжается уже несколько часов (заметил около часа дня). Поскольку я знаю реальный остаток (тас2ю показывает) в тас24 пытаюсь пополнить свой депо - тас24 не позволяет это сделать - показывает нулевой остаток по карте (на которой реально сегодня были зачислены деньги Таскомом - моя неудачная попытка пополнить депо в Евро в Тасе с Вики). Мог бы попытаться сегодня пополнить депо через Тас2ю опять, но имея неудачный опыт прошлой недели делать это не хочу. Дождусь нормализации Тас24.
Скрины делать бессмысленно. Проблем более чем достаточно. Хотя бы та же выписка по карте за месяц - скрин будет такой - белый экран с лого Таса
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