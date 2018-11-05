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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 15:54
guntherhouse777 написав: anikola13 написав:
Вів 06 лис, 2018 11:57
Подскажите, при оплате через тас2ю картой Б5 будет ли кешбек за коммуналку?
Все провайдеры в тас2ю -4814
а я лошара на сайте опсоса последний раз платил
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Додано: Вів 06 лис, 2018 16:11
Кассандра написав:
А что с остатками по счетам в тас24? Вакханалия какая то, а в тас2ю всё нормально
Уточните, пожалуйста, в личных сообщениях, что именно отображается некорректно? Если есть возможность приложите скрин.
Спасибо.
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TASCOMBANK
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Додано: Вів 06 лис, 2018 16:30
TASCOMBANK написав: Кассандра написав:
А что с остатками по счетам в тас24? Вакханалия какая то, а в тас2ю всё нормально
Уточните, пожалуйста, в личных сообщениях, что именно отображается некорректно? Если есть возможность приложите скрин.
Спасибо.
Остатки по счетам полностью не соответсвуют реальным (похоже они или вчерашние, либо позавчерашние, либо околофонарные ;( ). При попытке сформировать выписку за любой период от 1 дня до месяца - формирует полностью пустой документ (ну только шапку Таса рисует). Такая картина продолжается уже несколько часов (заметил около часа дня). Поскольку я знаю реальный остаток (тас2ю показывает) в тас24 пытаюсь пополнить свой депо - тас24 не позволяет это сделать - показывает нулевой остаток по карте (на которой реально сегодня были зачислены деньги Таскомом - моя неудачная попытка пополнить депо в Евро в Тасе с Вики). Мог бы попытаться сегодня пополнить депо через Тас2ю опять, но имея неудачный опыт прошлой недели делать это не хочу. Дождусь нормализации Тас24.
Скрины делать бессмысленно. Проблем более чем достаточно. Хотя бы та же выписка по карте за месяц - скрин будет такой - белый экран с лого Таса
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Flamingo
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Додано: Вів 06 лис, 2018 16:56
TASCOMBANK
Подтверждаю проблему. Остатки на счетах показываются как 0, хотя как минимум кешбек за 30 число упал. В TAS2U все ок. Выписки не строятся.
Отдельный вопрос: каким образом теперь гасить кредитный лимит? В TAS24 не показывается заход средств, остаток счета не меняется. А в TAS2U не нашел такой возможности...
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AmberIT
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Додано: Вів 06 лис, 2018 16:59
Flamingo написав:
При попытке сформировать выписку за любой период от 1 дня до месяца - формирует полностью пустой документ (ну только шапку Таса рисует). Такая картина продолжается уже несколько часов (заметил около часа дня). Поскольку я знаю реальный остаток - показывает нулевой остаток по карте .....Хотя бы та же выписка по карте за месяц - скрин будет такой - белый экран с лого Таса
И у меня такая же проблема (карта Вика).
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madleeva-tn
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Додано: Вів 06 лис, 2018 17:01
AmberIT написав:TASCOMBANK
Подтверждаю проблему. Остатки на счетах показываются как 0, хотя как минимум кешбек за 30 число упал. В TAS2U все ок. Выписки не строятся.
Отдельный вопрос: каким образом теперь гасить кредитный лимит? В TAS24 не показывается заход средств, остаток счета не меняется. А в TAS2U не нашел такой возможности...
Уважаемые форумчане, ответственное подразделение Банка о проблеме уведомлено.
В скором времени проблема будет решена.
Спасибо за информацию.
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TASCOMBANK
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Додано: Вів 06 лис, 2018 17:38
Причому зараховано кешбек на рахунок вікі (надійшло смс), а погасити кредитну лінію ним не можу, бо ТАС24 його не бачить.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 17:39
Stringer написав: guntherhouse777 написав: anikola13 написав:
Вів 06 лис, 2018 11:57
Подскажите, при оплате через тас2ю картой Б5 будет ли кешбек за коммуналку?
Все провайдеры в тас2ю -4814
а я лошара на сайте опсоса последний раз платил
На сайте насоса тоже будет 5%
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Faceless
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Додано: Вів 06 лис, 2018 17:51
Faceless
, список насосів в студію.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 17:54
Квесторе_поверніться написав:Faceless
, список насосів в студію.
Лайфцелл например. Не думаю что у других другой МСС
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Faceless
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