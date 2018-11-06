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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 18:01
помню разбирались что это
вроде согласились, что грязными
или все-таки?
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v57
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Додано: Вів 06 лис, 2018 18:12
v57 написав:
помню разбирались что это
вроде согласились, что грязными
или все-таки?
Добрый день, v57!
Сумма 1300 грн с учетом налога.
То есть, после выплаты бонусов на карту поступит сумма 1300-19,5% = 1046,5 грн.
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TASCOMBANK
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Додано: Вів 06 лис, 2018 19:58
TASCOMBANK, подскажите, какова процедура обращения за повышением кредитного лимита по карте Б5?
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Esq
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Додано: Вів 06 лис, 2018 20:05
Esq написав:TASCOMBANK
, подскажите, какова процедура обращения за повышением кредитного лимита по карте Б5?
Автоматом міняється ліміт. Якщо через відділення довго і не факт що його збільшуть
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tarasum
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