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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1997199819992000

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:01

б5 1300

помню разбирались что это
вроде согласились, что грязными
или все-таки? ;)
v57
 
Повідомлень: 1906
З нами з: 14.03.10
Подякував: 67 раз.
Подякували: 130 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:12

  v57 написав:помню разбирались что это
вроде согласились, что грязными
или все-таки? ;)



Добрый день, v57!
Сумма 1300 грн с учетом налога.
То есть, после выплаты бонусов на карту поступит сумма 1300-19,5% = 1046,5 грн.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2558
З нами з: 17.07.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 157 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:58

TASCOMBANK, подскажите, какова процедура обращения за повышением кредитного лимита по карте Б5?
Esq
 
Повідомлень: 1283
З нами з: 18.08.06
Подякував: 406 раз.
Подякували: 175 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:05

  Esq написав:TASCOMBANK, подскажите, какова процедура обращения за повышением кредитного лимита по карте Б5?

Автоматом міняється ліміт. Якщо через відділення довго і не факт що його збільшуть
tarasum
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Повідомлень: 24
З нами з: 16.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 1997199819992000
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