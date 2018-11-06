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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1997199819992000

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:01

б5 1300

помню разбирались что это
вроде согласились, что грязными
или все-таки? ;)
v57
 
Повідомлень: 1906
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:12

  v57 написав:помню разбирались что это
вроде согласились, что грязными
или все-таки? ;)



Добрый день, v57!
Сумма 1300 грн с учетом налога.
То есть, после выплаты бонусов на карту поступит сумма 1300-19,5% = 1046,5 грн.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2558
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:58

TASCOMBANK, подскажите, какова процедура обращения за повышением кредитного лимита по карте Б5?
Esq
 
Повідомлень: 1283
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:05

  Esq написав:TASCOMBANK, подскажите, какова процедура обращения за повышением кредитного лимита по карте Б5?

Автоматом міняється ліміт. Якщо через відділення довго і не факт що його збільшуть
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:19

  Esq написав:TASCOMBANK, подскажите, какова процедура обращения за повышением кредитного лимита по карте Б5?

Нуна почаще нудеть тут на ветке и може раз в полгода ВСЕМ повысят :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:29

  clientage написав:
  Esq написав:TASCOMBANK, подскажите, какова процедура обращения за повышением кредитного лимита по карте Б5?

Нуна почаще нудеть тут на ветке и може раз в полгода ВСЕМ повысят :mrgreen:


Рік Віка з нульовим лімітом, В5 ще довше, ліміт просто смішний :cry:

До речі, по Віці без кредитного ліміту з'явився запис - "Погашение процентов начисленных на несанк. овердрафт счета".
Чомусь думав, що якщо картка без кредитного ліміту, такого не повинно бути :roll:
Востаннє редагувалось V2 в Вів 06 лис, 2018 20:40, всього редагувалось 1 раз.
V2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:36

  V2 написав:
  clientage написав:
  Esq написав:TASCOMBANK, подскажите, какова процедура обращения за повышением кредитного лимита по карте Б5?

Нуна почаще нудеть тут на ветке и може раз в полгода ВСЕМ повысят :mrgreen:


Рік Віка з нульовим лімітом, В5 ще довше, ліміт просто смішний :cry:

До речі, по Віці без кредитного ліміту з'явився запис - "Погашение процентов начисленных на несанк. овердрафт счета".
Чому думав, що якщо картка без кредитного ліміту, такого не повинно бути :roll:

Ну это ж наказание за неразрешенный овер.А он и по дебетке спокойно может быть, особенно у карт Таськи, у которой есть дурацкий регламент на зачисление через собственные ТСО и кеш-ины :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1997199819992000
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