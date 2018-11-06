RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1998199920002001>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:01

б5 1300

помню разбирались что это
вроде согласились, что грязными
или все-таки? ;)
v57
 
Повідомлень: 1906
З нами з: 14.03.10
Подякував: 67 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:12

  v57 написав:помню разбирались что это
вроде согласились, что грязными
или все-таки? ;)



Добрый день, v57!
Сумма 1300 грн с учетом налога.
То есть, после выплаты бонусов на карту поступит сумма 1300-19,5% = 1046,5 грн.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2558
З нами з: 17.07.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:58

TASCOMBANK, подскажите, какова процедура обращения за повышением кредитного лимита по карте Б5?
Esq
 
Повідомлень: 1283
З нами з: 18.08.06
Подякував: 406 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:05

  Esq написав:TASCOMBANK, подскажите, какова процедура обращения за повышением кредитного лимита по карте Б5?

Автоматом міняється ліміт. Якщо через відділення довго і не факт що його збільшуть
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24
З нами з: 16.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:19

  Esq написав:TASCOMBANK, подскажите, какова процедура обращения за повышением кредитного лимита по карте Б5?

Нуна почаще нудеть тут на ветке и може раз в полгода ВСЕМ повысят :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26150
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2085 раз.
Подякували: 2966 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:29

  clientage написав:
  Esq написав:TASCOMBANK, подскажите, какова процедура обращения за повышением кредитного лимита по карте Б5?

Нуна почаще нудеть тут на ветке и може раз в полгода ВСЕМ повысят :mrgreen:


Рік Віка з нульовим лімітом, В5 ще довше, ліміт просто смішний :cry:

До речі, по Віці без кредитного ліміту з'явився запис - "Погашение процентов начисленных на несанк. овердрафт счета".
Чомусь думав, що якщо картка без кредитного ліміту, такого не повинно бути :roll:
Востаннє редагувалось V2 в Вів 06 лис, 2018 20:40, всього редагувалось 1 раз.
V2
4
 
Повідомлень: 5442
З нами з: 03.07.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 812 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:36

  V2 написав:
  clientage написав:
  Esq написав:TASCOMBANK, подскажите, какова процедура обращения за повышением кредитного лимита по карте Б5?

Нуна почаще нудеть тут на ветке и може раз в полгода ВСЕМ повысят :mrgreen:


Рік Віка з нульовим лімітом, В5 ще довше, ліміт просто смішний :cry:

До речі, по Віці без кредитного ліміту з'явився запис - "Погашение процентов начисленных на несанк. овердрафт счета".
Чому думав, що якщо картка без кредитного ліміту, такого не повинно бути :roll:

Ну это ж наказание за неразрешенный овер.А он и по дебетке спокойно может быть, особенно у карт Таськи, у которой есть дурацкий регламент на зачисление через собственные ТСО и кеш-ины :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26150
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2085 раз.
Подякували: 2966 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:12

Прошу представника банку допомогти у вирішенні питання. Оформив 26.10 Б5. Спеціально під акцію на комуналь. З більш ніж 20 операцій, кишмиш отримав по 5. Операції по рахунку вже проведені мін. як пару днів. Майже всі мали кошерний (5%)мсс. Отримував смс при оплаті, де значилась сума саме 5% КБ + до цього платив вікендом (комуналь, тіліпон )і мсс знаю точно. Промаху не мало б бути. А тут такий запор. В чому причина? Це я один такий щасливий? Залишав на теплій пару заявок, все марно. Ніхто навіть не передзвонює (хоча обіцяли).
vagrant_84
 
Повідомлень: 57
З нами з: 13.03.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:17

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  vagrant_84 написав:В чому причина?

Небойсь "за свои" платили. Кышмыш у Б5 ток за кредитные, а счет шо на свои, шо на кредитные общий, и в 1ю очередь свои тратятся.
У Виики в этом плане гораздо удобнее -- там эти счета разнесены и в 1ю очередь тратятся кредитные, да и КБ и за свои тоже есть :)
Делайте БОЛЬШЕ (+1 раб.дн) паузу после пополнения карты и покупками
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26150
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2085 раз.
Подякували: 2966 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:25

clientage Кредитні. Поповняв налом в касі. По клірінгу пройшли за 5- 10 хв. Це також відсікаємо. Тай карту ортимав з кредит.лімітом. І кишмиш не нарахували навіть за ті операції, які були ще до 1 поповнення (погашення) карти
vagrant_84
 
Повідомлень: 57
З нами з: 13.03.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1998199920002001>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Слушатель, vagrant_84 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13613)
07.11.2018 00:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.