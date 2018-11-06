помню разбирались что это
вроде согласились, что грязными
или все-таки?
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Додано: Вів 06 лис, 2018 18:01
б5 1300
помню разбирались что это
вроде согласились, что грязными
или все-таки?
Додано: Вів 06 лис, 2018 18:12
Додано: Вів 06 лис, 2018 19:58
TASCOMBANK, подскажите, какова процедура обращения за повышением кредитного лимита по карте Б5?
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:05
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:19
Нуна почаще нудеть тут на ветке и може раз в полгода ВСЕМ повысят
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:29
Рік Віка з нульовим лімітом, В5 ще довше, ліміт просто смішний
До речі, по Віці без кредитного ліміту з'явився запис - "Погашение процентов начисленных на несанк. овердрафт счета".
Чомусь думав, що якщо картка без кредитного ліміту, такого не повинно бути
Востаннє редагувалось V2 в Вів 06 лис, 2018 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:36
Ну это ж наказание за неразрешенный овер.А он и по дебетке спокойно может быть, особенно у карт Таськи, у которой есть дурацкий регламент на зачисление через собственные ТСО и кеш-ины
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:12
Прошу представника банку допомогти у вирішенні питання. Оформив 26.10 Б5. Спеціально під акцію на комуналь. З більш ніж 20 операцій, кишмиш отримав по 5. Операції по рахунку вже проведені мін. як пару днів. Майже всі мали кошерний (5%)мсс. Отримував смс при оплаті, де значилась сума саме 5% КБ + до цього платив вікендом (комуналь, тіліпон )і мсс знаю точно. Промаху не мало б бути. А тут такий запор. В чому причина? Це я один такий щасливий? Залишав на теплій пару заявок, все марно. Ніхто навіть не передзвонює (хоча обіцяли).
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:17
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Небойсь "за свои" платили. Кышмыш у Б5 ток за кредитные, а счет шо на свои, шо на кредитные общий, и в 1ю очередь свои тратятся.
У Виики в этом плане гораздо удобнее -- там эти счета разнесены и в 1ю очередь тратятся кредитные, да и КБ и за свои тоже есть
Делайте БОЛЬШЕ (+1 раб.дн) паузу после пополнения карты и покупками
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:25
clientage Кредитні. Поповняв налом в касі. По клірінгу пройшли за 5- 10 хв. Це також відсікаємо. Тай карту ортимав з кредит.лімітом. І кишмиш не нарахували навіть за ті операції, які були ще до 1 поповнення (погашення) карти
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