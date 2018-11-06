Например. У вас есть кредлимит 5000, вы сегодня тратите 4000, а завтра вносите 4000 на карту. Вот трата 4000 и списывается со своих.
Хорошо изучили
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:46
Например. У вас есть кредлимит 5000, вы сегодня тратите 4000, а завтра вносите 4000 на карту. Вот трата 4000 и списывается со своих.
Хорошо изучили
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:56
Выложите выписку по счёту с выкушенными личными данными.
С числами перед глазами можно сказать более определенно.
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:56
clientage Дякую, таблицю вивчив. Кажу ж поповняв лише налом в касі Тасу. За годину дзвонив на підтримку утоняв чи пройшло зарахування по клірінгу (рахунку). Давали добро. До речі, на одну з операцій, яка відбулась після поповнення за 2 год. КБ таки нарахували. Отже, ті свої вже стали кредиткими. Мало того, КБ не нарахувавя на операції коли освоював перший кред. ліміт. Про ніяякі поповнення, свої, і мова не йшла
Додано: Сер 07 лис, 2018 00:08
curiousobro як це зробити? вона ж завелика і заскрінити ве на 1 стор. не зможу
Додано: Сер 07 лис, 2018 01:15
Сделайте в Google Docs табличку, вставьте тудыть и расшарте только для чтения, предварительно убрав личную инфу.
Критично важно видеть даты проводок по счету пополнений и покупок, ведь именно в этот момент считается КБ.
Додано: Сер 07 лис, 2018 06:17
так по Б5 нет даты проводки по счету ни в тас24, ни в тас2ю.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 06:21
потратили 26.10, пополнили 29.10, списалось 30.10 за счет своих средств.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 09:17
способ для ленивых(для меня)
в тас24(не тас2ю) под андроид есть кнопа кредиты
светится сколько потрачено, блоки коректно
вот не более этой суммы пополнять
ни разу не влетал
Додано: Сер 07 лис, 2018 09:21
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Знайшов у тас2ю у веб версії. Якщо операція з мінусом і вказаний час покупки, то це холд, якщо після неї є операція на ту саму суму з тим самим номером карти, але без часу купівлі, то це вже проведення по рахунку.
Додано: Сер 07 лис, 2018 09:23
TASCOMBANK Здравствуйте! Вчера почтальонша,которая носит пенсию домой, "обрадовала" моих пенсов,что скоро пенсию домой носить не будут и нужно будет пенсию оформлять в банке! Они банков боятся как оггня,если мне удастся уговорить их обратиться не в госбанк,а в Ваш банк, то можно рассчитывать на Вашу поддержку и компетентную консультацию при возникновении вопросов?
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