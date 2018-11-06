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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1998199920002001

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:46

  vagrant_84 написав:clientage Кредитні. Поповняв налом в касі. По клірінгу пройшли за 5- 10 хв. Це також відсікаємо. Тай карту ортимав з кредит.лімітом. І кишмиш не нарахували навіть за ті операції, які були ще до 1 поповнення (погашення) карти

Например. У вас есть кредлимит 5000, вы сегодня тратите 4000, а завтра вносите 4000 на карту. Вот трата 4000 и списывается со своих.
Хорошо изучили https://tascombank.ua/documents/website ... -11-16.pdf? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:56

  vagrant_84 написав:clientage Кредитні. Поповняв налом в касі. По клірінгу пройшли за 5- 10 хв. Це також відсікаємо. Тай карту ортимав з кредит.лімітом. І кишмиш не нарахували навіть за ті операції, які були ще до 1 поповнення (погашення) карти

Выложите выписку по счёту с выкушенными личными данными.

С числами перед глазами можно сказать более определенно.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:56

clientage Дякую, таблицю вивчив. Кажу ж поповняв лише налом в касі Тасу. За годину дзвонив на підтримку утоняв чи пройшло зарахування по клірінгу (рахунку). Давали добро. До речі, на одну з операцій, яка відбулась після поповнення за 2 год. КБ таки нарахували. Отже, ті свої вже стали кредиткими. Мало того, КБ не нарахувавя на операції коли освоював перший кред. ліміт. Про ніяякі поповнення, свої, і мова не йшла
vagrant_84
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 00:08

curiousobro як це зробити? вона ж завелика і заскрінити ве на 1 стор. не зможу
vagrant_84
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 01:15

  vagrant_84 написав:curiousobro як це зробити? вона ж завелика і заскрінити ве на 1 стор. не зможу

Сделайте в Google Docs табличку, вставьте тудыть и расшарте только для чтения, предварительно убрав личную инфу.

Критично важно видеть даты проводок по счету пополнений и покупок, ведь именно в этот момент считается КБ.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 06:17

  curiousobro написав:
  vagrant_84 написав:curiousobro як це зробити? вона ж завелика і заскрінити ве на 1 стор. не зможу

Сделайте в Google Docs табличку, вставьте тудыть и расшарте только для чтения, предварительно убрав личную инфу.

Критично важно видеть даты проводок по счету пополнений и покупок, ведь именно в этот момент считается КБ.

так по Б5 нет даты проводки по счету ни в тас24, ни в тас2ю.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 06:21

  vagrant_84 написав:clientage Дякую, таблицю вивчив. Кажу ж поповняв лише налом в касі Тасу. За годину дзвонив на підтримку утоняв чи пройшло зарахування по клірінгу (рахунку). Давали добро. До речі, на одну з операцій, яка відбулась після поповнення за 2 год. КБ таки нарахували. Отже, ті свої вже стали кредиткими. Мало того, КБ не нарахувавя на операції коли освоював перший кред. ліміт. Про ніяякі поповнення, свої, і мова не йшла

потратили 26.10, пополнили 29.10, списалось 30.10 за счет своих средств.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 09:17

способ для ленивых(для меня) :)
в тас24(не тас2ю) под андроид есть кнопа кредиты
светится сколько потрачено, блоки коректно
вот не более этой суммы пополнять
ни разу не влетал :)
v57
 
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Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Знайшов у тас2ю у веб версії. Якщо операція з мінусом і вказаний час покупки, то це холд, якщо після неї є операція на ту саму суму з тим самим номером карти, але без часу купівлі, то це вже проведення по рахунку.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 09:23

TASCOMBANK Здравствуйте! Вчера почтальонша,которая носит пенсию домой, "обрадовала" моих пенсов,что скоро пенсию домой носить не будут и нужно будет пенсию оформлять в банке! Они банков боятся как оггня,если мне удастся уговорить их обратиться не в госбанк,а в Ваш банк, то можно рассчитывать на Вашу поддержку и компетентную консультацию при возникновении вопросов?
bub-har
 
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