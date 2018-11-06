bub-har написав:TASCOMBANK Здравствуйте! Вчера почтальонша,которая носит пенсию домой, "обрадовала" моих пенсов,что скоро пенсию домой носить не будут и нужно будет пенсию оформлять в банке! Они банков боятся как оггня,если мне удастся уговорить их обратиться не в госбанк,а в Ваш банк, то можно рассчитывать на Вашу поддержку и компетентную консультацию при возникновении вопросов?
Добрі люди консультнуть...не сумнівайтесь. А чому вибрали Комсу?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.