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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1999200020012002

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:40

  bub-har написав:TASCOMBANK Здравствуйте! Вчера почтальонша,которая носит пенсию домой, "обрадовала" моих пенсов,что скоро пенсию домой носить не будут и нужно будет пенсию оформлять в банке! Они банков боятся как оггня,если мне удастся уговорить их обратиться не в госбанк,а в Ваш банк, то можно рассчитывать на Вашу поддержку и компетентную консультацию при возникновении вопросов?

Добрі люди консультнуть...не сумнівайтесь.
А чому вибрали Комсу?
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:21

  mephala написав:
  Vorlon написав:Мы что тут - только вдвоём не планируем закрывать карту? :?

так у кого лимит есть то смысла закрывать нету. а если лимит нулевой то нафик она нужна за 365 грн?

У меня есть лимит. Взял акционную в апреле. Но за 365 не буду продлевать,возьму Б5 по окончании.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

По одной операции около 2-х недель назад, не начислили кэшбэк по остальным все ок. Что делать?
dilet
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:35

  dilet написав:По одной операции около 2-х недель назад, не начислили кэшбэк по остальным все ок. Что делать?

Орієнтовно з операціями з 24 по 26 в ТАС пройшов збій і за ці дні кешбек не нарахували: треба звертатись на гарячу лінію і оформлювати технічну заявку. Неприємно лише те, що банк мовчить - якщо самим не перевірити, то так і буде
chico
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:02

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В ТАС24 не приходят пароли на вход, идет рассинхронизация в несколько паролей (до 5). Первый раз с такой фигней столкнулся... кто знает как это лечится?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:04

  Lost написав:В ТАС24 не приходят пароли на вход, идет рассинхронизация в несколько паролей (до 5). Первый раз с такой фигней столкнулся... кто знает как это лечится?

Пока нет, такое же с паролями альфы и пумба
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:07

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Lost написав:В ТАС24 не приходят пароли на вход, идет рассинхронизация в несколько паролей (до 5). Первый раз с такой фигней столкнулся... кто знает как это лечится?

Через Tac2U.
Пускает без СМС.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:12

  wig написав:
  Lost написав:В ТАС24 не приходят пароли на вход, идет рассинхронизация в несколько паролей (до 5). Первый раз с такой фигней столкнулся... кто знает как это лечится?

Через Tac2U.
Пускает без СМС.

знаю, но сейчас нужен именно ТАС24 ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:55

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

При закритті рахунку(weekend), залишок коштів до якої суми видають в касі без комісії?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:56

  Lost написав:В ТАС24 не приходят пароли на вход, идет рассинхронизация в несколько паролей (до 5). Первый раз с такой фигней столкнулся... кто знает как это лечится?

Уже починили.
sauvignon
 
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