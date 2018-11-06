ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:40
bub-har написав: TASCOMBANK
Здравствуйте! Вчера почтальонша,которая носит пенсию домой, "обрадовала" моих пенсов,что скоро пенсию домой носить не будут и нужно будет пенсию оформлять в банке! Они банков боятся как оггня,если мне удастся уговорить их обратиться не в госбанк,а в Ваш банк, то можно рассчитывать на Вашу поддержку и компетентную консультацию при возникновении вопросов?
Добрі люди консультнуть...не сумнівайтесь.
А чому вибрали Комсу?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 07 лис, 2018 13:21
mephala написав: Vorlon написав:
Мы что тут - только вдвоём не планируем закрывать карту?
так у кого лимит есть то смысла закрывать нету. а если лимит нулевой то нафик она нужна за 365 грн?
У меня есть лимит. Взял акционную в апреле. Но за 365 не буду продлевать,возьму Б5 по окончании.
mihasik
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Додано: Сер 07 лис, 2018 13:21
По одной операции около 2-х недель назад, не начислили кэшбэк по остальным все ок. Что делать?
dilet
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Додано: Сер 07 лис, 2018 13:35
dilet написав:
По одной операции около 2-х недель назад, не начислили кэшбэк по остальным все ок. Что делать?
Орієнтовно з операціями з 24 по 26 в ТАС пройшов збій і за ці дні кешбек не нарахували: треба звертатись на гарячу лінію і оформлювати технічну заявку. Неприємно лише те, що банк мовчить - якщо самим не перевірити, то так і буде
chico
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:02
В ТАС24 не приходят пароли на вход, идет рассинхронизация в несколько паролей (до 5). Первый раз с такой фигней столкнулся... кто знает как это лечится?
Lost
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:04
Lost написав:
В ТАС24 не приходят пароли на вход, идет рассинхронизация в несколько паролей (до 5). Первый раз с такой фигней столкнулся... кто знает как это лечится?
Пока нет, такое же с паролями альфы и пумба
Stringer
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:07
Lost написав:
В ТАС24 не приходят пароли на вход, идет рассинхронизация в несколько паролей (до 5). Первый раз с такой фигней столкнулся... кто знает как это лечится?
Через Tac2U.
Пускает без СМС.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:12
wig написав: Lost написав:
В ТАС24 не приходят пароли на вход, идет рассинхронизация в несколько паролей (до 5). Первый раз с такой фигней столкнулся... кто знает как это лечится?
Через Tac2U.
Пускает без СМС.
знаю, но сейчас нужен именно ТАС24
Lost
Повідомлень: 1212
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:55
При закритті рахунку(weekend), залишок коштів до якої суми видають в касі без комісії?
Zochan
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:56
Lost написав:
В ТАС24 не приходят пароли на вход, идет рассинхронизация в несколько паролей (до 5). Первый раз с такой фигней столкнулся... кто знает как это лечится?
Уже починили.
sauvignon
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